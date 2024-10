Il Gruppo Teatrale Crennese in scena alle Arti di Gallarate con “Testimone d’accusa”

Il Gruppo Teatrale Crennese – apprezzata compagnia gallaratese – è in scena sabato 19 ottobre (alle 15) alle Arti di Gallarate con “Testimone d’accusa”, spettacolo tratto da Agatha Christie.

Chi ha ucciso Emily French?

E’ la sera del 14 ottobre quando la Signorina French, un’anziana benestante, viene trovata assassinata nella sua casa di Londra.

L’indiziato è uno solo: il giovane Leonard Vole, un uomo che aveva stretto da poco amicizia con la vittima, l’unico erede indicato nel testamento e, per giunta, sprovvisto di un alibi valido per quella sera.

È colpevole o innocente?

Quest’anno il GTC – Gruppo Teatrale Crennese porta in scena un dramma giudiziario, tratto dall’omonima opera della maestra del giallo e della suspence, Agatha Christie.

Il destino del giovane Vole può essere deciso solo davanti al giudice ed è compito degli avvocati dell’accusa e della difesa raccogliere le prove, interrogare i testimoni e ricostruire i fatti per capire che cosa davvero sia accaduto quella notte.

E così, il teatro si trasformerà in un tribunale e il pubblico diventerà la giuria popolare.

Ascoltate attentamente ogni testimonianza, non tralasciate nessun indizio, non fatevi ingannare da gesti, sorrisi o parole ben pronunciate. Perchè niente è come sembra…o forse sì.

Lo spettacolo ha la regia di Cesare Zoia e Valeria Longo.

In scena Margherita Apicella, Cinzia Alberici, Simone Longobardi, Monica Squizzato, Alessandro Della Valle, Valeria Longo, Amos Balzarini, Mirko Dalla Rosa, Marco Benetazzo, Gianni Badelli, Chiara Luoni, Cesarina Beretta, Maurizio Suraci, Cesare Zoia.

“Dietro le quinte” Angela Minoli, Rita Minoli, Renzo Cozza, Mirko Salvalaggio, Nunzio Minoli, Simone Carubelli, Gianluca Pozzi, Maurizio Mauri

La rassegna alle Arti

La rassegna di teatro amatoriale vedrà in scena altre due compagnie teatrali, con altrettanti spettacoli.

