Il premiato biscottificio di Varese protagonista della performance Fiber4planet

Appuntamento con performance dal vivo a Varese per il progetto Fiber4planet di Elena Rizzardi.

Sabato 12 ottobre dalle 10.30 alle 18.30 presso l’antica corte del Premiato Biscottificio in via San Martino 6/b sarà possibile osservare dal vivo l’artista all’opera con la sua celebre tecnica.

Elena Rizzardi, fiberartist, realizza opere d’arte con materiali riciclati di origine tessile trasformandoli con pochi elementi essenziali (colla, gesso, acrilici) nell’ambito di una ricerca dedicata alle tematiche della sostenibilità.

L’evento della Rizzardi, che si svolge nel cortile storico più fotografato di Varese, aperto con ingresso libero per l’occasione, partecipa come evento alla Giornata del Contemporaneo 2024 promossa da AMACI Associazione Musei di Arte Contemporanea Italiana. La manifestazione proseguirà anche domenica 13 ottobre sempre con orario 10.30-18.30.

LA PERFORMANCE VARESINA NELL’AMBITO DEL PROGETTO FIBER4PLANET, IN MOSTRA A GAVIRATE FINO AL 31

Nell’ occasione l’artista, insieme alla curatrice Carla Tocchetti, racconterà la parte di progetto Fiber4planet che fino al 31. 10 è in corso allo showroom Glass Emotion di Gavirate (in via della Ciocca 6, orario 8-12, 14-18 da lunedi a venerdì) con la grande installazione dedicata al Great Green Wall.

Il Great Green Wall è una sfida sostenuta da tutti i governi del mondo che mira a riforestare una zona nel centro Africa; ormai in fase avanzata, sta conseguendo l’obiettivo di impedire l’avanzata del Sahel e restituire alla possibilità di coltivazione le terre dei residenti, cambiando il loro destino di fame e povertà.

Nell’ambientazione dello spazio Glass Emotion, non convenzionalmente prestato all’arte contemporanea, c’è anche una installazione volante dedicata alla principale essenza impiegata nel GGW, la Paulownia, un particolare tipo di albero a crescita rapida che tramite il ciclo vegetativo sequestra l’anidride carbonica e fertilizza il terreno.

L’esposizione gaviratese è impreziosita da una cascata di liane e foglie colorate in ingresso a suggerire la Green City, dal corridoio superiore trasformato in emeroteca di opere tessili, e dal salone principale con la vetrata e la grande cascata, che ospita i cromatismi delle opere in dialogo con le soluzioni design in acciaio e vetro.

Sabato 19 ottobre alle 15.30 il programma Fiber4planet prevede poi un nuovo evento allo showroom Galss Emotion di Gavirate: Rosa Gallace, ambasciatrice internazionale dell’arte e della poesia, presenterà il suo libro “Nelle pieghe del tempo” in dialogo con Carla Tocchetti e con letture di Eleonora Bassani Cardani.