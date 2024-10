Il quartetto di Alex Bioli sul palco di Varese Vive

Nuovo appuntamento con i concerti del 67 Jazz Club Varese: in scena domenica 3 novembre sul palcoscenico di Varese Vive ci sarà il quartetto di Alex Bioli. Da tempo Bioli ha saputo conquistare un ruolo di grande rilievo nel panorama musicale non soltanto del nostro territorio ma ormai a livello nazionale e anche internazionale: lo provano la popolarità e l’apprezzamento che riscuote la sua musica attraverso le diverse piattaforme che ormai caratterizzano la diffusione di ogni forma musicale.

E lo prova anche il fatto che i suoi concerti sono frequentatissimi e che a seguirlo ci sia uno zoccolo duro di simpatizzanti che via via continua ad allargarsi. Accanto al leader, che suona il sassofono tenore e soprano, ci sono il fedelissimo pianista Thomas Rosenfeld, il bassista Salvo Volpe, da poco entrato in formazione, e il batterista Carlo Attolini.

Alex Bioli, di volta in volta, può attingere a un repertorio vastissimo che spazia da brani originali, composti in larga misura dal leader in coppia con Rosenfeld, a standard immortali rivisitati attraverso la sensibilità e la bravura dei musicisti che lo affiancano. L’appuntamento è per domenica 3 novembre alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese.

Ingresso 10 euro, gradite le prenotazioni al numero 335-8208969.