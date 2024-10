Il Sandalo, nel cuore di Saronno la bottega che da 30 anni crede in un mondo più giusto, equo e solidale

Trent’anni di attività sono tanti per un negozio, e lo sono ancora di più per un negozio che si regge su volontariato, valori condivisi e un’idea di commercio che esula dalle logiche consuete. Eppure Il Sandalo, la bottega del commercio equo e solidale di saronno, che oggi ha la sua sede in via Santa Marta, non solo resiste ma lancia anche un messaggio di ottimismo. Perché, come dicono Carla Speroni, responsabile della bottega, e Letizia Zambotti, storica volontaria, a Saronno «c’è attenzione da parte dei cittadini a ai temi del consumo consapevole, della tutela dell’ambiente e dei diritti di chi lavora. Non solo questo interesse c’è ma sta crescendo anche tra i giovani».

Sabato 19 ottobre Il Sandalo festeggia 30 di commercio equo e solidale con due momenti, un convegno e una cena: «Al convegno interverranno due docenti universitari che, in una recente ricerca, hanno evidenziato questa crescita positiva. Certo, una crescita che non sempre si riflette poi sulle abitudini di acquisto – spiegano Carla e Letizia – Il costo del prodotto equo e solidale è più alto rispetto a quello dei prodotti della grande distribuzione perché ci sono i costi dei produttori, che vengono pagati il giusto e non sfruttati, c’è tutta la filiera che deve rispettare i criteri del commercio equo e solidale e anche i prodotti devono rispettare determinate caratteristiche di rispetto dell’ambiente, spesso sono biologici e dunque hanno costi più alti. Inoltre c’è ancora una diffusione poco regolare dei punti vendita del commercio equo e solidale, che sono più presenti al nord e meno al sud e dunque non sempre facilmente raggiungibili. Anche per questo abbiamo avviato nel periodo della pandemia un servizio di e-commerce facilmente raggiungibile dal nostro sito».

Qui ogni prodotto ha una storia

In questa bottega che sa di buono, in tutti i sensi, ogni prodotto è il frutto del lavoro di persone e comunità che hanno storie spesso incredibili. «Oltre a vendere i loro prodotti noi cerchiamo di dare voce a queste persone, di farle conoscere – dice Letizia – Ogni prodotto qui ha dietro una storia. Storie di piccoli produttori di tutto il mondo, storie di prodotti che sostengono intere comunità, storie di resilienza, di entusiasmo, spesso anche storie drammatiche ma dove c’è sempre la volontà di un riscatto». Come nel caso delle donne che producono saponi artigianali all’olio d’oliva a Jenin, in Palestina, che in questi mesi sono dovute fuggire dalla guerra ma non hanno smesso di fare i loro saponi in una zona più sicura. O come l’artigiano che in Cambogia produce gioielli con il metallo delle mine antiuomo. O ancora come le comunità che producono lo zucchero di canna Dulcita ma devono lottare ogni giorno contro le lobbie minerarie per difendere la loro terra e la loro vita.

Piccole produzioni preziose anche dall’Italia

Al Sandalo, così come nella rete di Altromercato di cui la bottega saronnese fa parte, non ci sono solo produttori dai luoghi più remoti del pianeta: «Da anni tra le realtà che la rete del commercio equo e solidale sostiene ci sono anche tante realtà italiane, dai produttori che operano su terreni confiscati alla mafia, a partire da Libera, fino ai prodotti delle cooperative sociali che lavorano con i carcerati, o a realtà come l’azienda che produce la pasta bio fondata da Gino Girolomoni, il precursore del biologico in Italia. Gino non c’è più, ma i figli portano avanti l’azienda con gli stessi principi e crediamo che realtà come questa siano da sostenere e da far conoscere».

Nel volontariato e nei valori la forza del Sandalo

Nel negozio di via Santa Marta tante donne, tutte volontarie, un solo contratto necessario per il ruolo rivestito dalla responsabile della bottega. «Ci sono una quarantina di persone attive ma intorno abbiano una rete di 700-800 persone con cui siamo in contatto e che hanno come riferimento la bottega, vuoi per la spesa vuoi per la regalistica, soprattutto nel periodo natalizio. Lavoriamo tanto anche con le bomboniere solidali. Volontariato e passione sono la nostra forza, ma quello che ci fa continuare questo lavoro ogni giorno sono i valori su cui si basa il commercio equo e solidale».

Valori, storie e prospettive future che sarà interessante ascoltare dagli esperti nel convegno in programma sabato 19 ottobre alle 15,30 all’Auditorium Aldo Moro (qui il dettaglio degli interventi)

Interverranno autorevoli esponenti del mondo del consumo critico italiano, moderati da Micol Dell’Oro, vice-presidente di Manitese: Paolo Graziano (Università di Padova) farà il punto su il consumo responsabile oggi in Italia, evidenziando i le dinamiche dei cambiamenti nelle scelte di consumo a partire dagli anni duemila; Duccio Facchini (direttore di AltrEconomia) e Alessandro Franceschini (presidente di AltroMercato) presenteranno il volume “I padroni del cibo”, un’inchiesta sulla speculazione nel comparto agroalimentare e la battaglia per la trasparenza alimentare; Massimiliano Solano (presidente della Cooperativa Valdibella) parlerà della sua esperienza in Sicilia e della promozione di biodiversità e agricoltura sociale attraverso il dialogo fra agricoltori e consum-attori e ancora Alessandro Franceschini, che ripercorrerà la storia del commercio equo in Italia e presenterà un’ipotesi per un futuro più giusto e sostenibile, mettendo in evidenza l’importanza delle relazioni con i produttori e il ruolo attivo del consumatore.

Chiuderà i lavori una tavola rotonda pensata per favorire un’interazione tra pubblico e relatori.

Al termine della giornata, tutti i partecipanti sono invitati a un momento conviviale: una cena al vicino Collegio Arcivescovile, con piatti preparati dal locale istituto alberghiero e vini della Cooperativa Valdibella. È gradita la prenotazione per la cena, scrivendo a info@ilsandalo.eu

Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato dell’evento, è possibile visitare il sito www.ilsandalo.eu