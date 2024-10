Il Trio Rose di Maggio in concerto: un viaggio tra musica classica e colonne sonore

Il Trio Rose di Maggio, composto da tre talentuose musiciste varesine, Chiara Bottelli (violino), Mariachiara Cavinato (viola e soprano), e Caterina Cantoni (violoncello), sarà protagonista di tre imperdibili concerti autunnali.

Il 20 ottobre a Verbania, alle 21:00, in Corso Nazioni Unite 20, le Rose di Maggio accompagneranno attraverso le più belle colonne sonore in una serata all’insegna della musica e del benessere. L’evento promette di far sentire il “Profumo di Rose”. È possibile prenotare il proprio posto contattando il Mercatino dell’Usato o chiamando il 335 5858642.

Il 1° novembre a Varese, nella Sala Estense , il trio eseguirà una “Serenata d’archi” con un programma che unisce la musica classica e le colonne sonore cinematografiche più celebri

Infine, il 24 novembre a Gazzada, alle 17:00, nella Sala Consiliare, le musiciste si esibiranno in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Le tre artiste, tutte diplomate presso prestigiosi conservatori italiani, hanno unito le loro strade professionali ed emotive, creando un trio che sa unire tradizione e modernità, regalando al pubblico un’esperienza d’ascolto coinvolgente e intensa.