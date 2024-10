Inclusione e cultura al centro dell’evento “C’è posto per tutti” a Cuveglio

Sabato 26 ottobre 2024, a partire dalle ore 9:30, si terrà presso la Sala Polivalente Comunale di Cuveglio l’importante evento intitolato “C’è posto per tutti: inclusione a 360°”, organizzato nell’ambito del progetto “Generazione Zzzero-99: proviamoci insieme”, promosso da diverse associazioni locali grazie al Bando Regionale Terzo Settore 2023/2025.

La giornata si aprirà con l’accoglienza e la firma sull’Albero dell’Inclusione, un simbolo della volontà di costruire una comunità solidale. Seguirà il saluto delle autorità, tra cui il sindaco Giorgio Piccolo, il vicesindaco Giuseppe Arturi e le assessore Irene Bardelli e Raffaella Mattana. Un momento speciale sarà dedicato al riconoscimento per Federico Morlacchi, campione paralimpico, con il tema “La valenza educativa dello sport”.

A seguire, alle ore 10:00, verrà inaugurata la panchina gialla, simbolo della lotta contro il bullismo e un richiamo al rispetto umano e ambientale. Un video ispirato alla frase di Martin Luther King, “Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, ma l’indifferenza dei buoni”, accompagnerà questo importante momento di riflessione.

Durante la mattinata, le associazioni partecipanti illustreranno le azioni realizzate nel quadro del progetto e si esibirà il Coro Mani Bianche di Varese, composto da 23 bambini. Verrà inoltre premiato il Concorso di Poesia 2024 sul tema “Guerra e Pace”, con la partecipazione di 138 giovani poeti provenienti dalle scuole della provincia di Varese e dalla Comunità per i Minori Stranieri Non Accompagnati di Cassano Valcuvia.

Alle ore 11:20, si terrà il dibattito “C’è posto per tutti”, in cui vari esperti affronteranno tematiche educative e sociali, tra cui l’importanza della poesia e l’ascolto attento in famiglia. La conclusione dell’evento, prevista per le ore 12:00, sarà arricchita dall’intrattenimento offerto dall’associazione Stringhe Colorate e dai ragazzi della Sacra Famiglia di Cocquio, che distribuiranno scatoline contenenti parole gentili come Pace, Rispetto, Dialogo e Ascolto.

L’evento si concluderà con un rinfresco per tutti i presenti, un’occasione per ringraziare coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa giornata dedicata all’inclusione e alla partecipazione comunitaria.