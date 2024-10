Jaron Johnson torna alla Pallacanestro Varese, c’è l’annuncio ufficiale

La Pallacanestro Varese annuncia un nuovo giocatore. Si tratta di Jaron Johnson, giocatore statunitense classe ’92 che torna a vestire la canotta della Openjobmetis a distanza di due anni dalla sua precedente esperienza in biancorosso. QUI L’ANTICIPAZIONE SU VARESENEWS

“Nino” è un giocatore completo ed affidabile sia in difesa, dove si rende utile grazie alla sua altezza ed al suo dinamismo, sia in attacco, dove è capace di trovare canestro in diversi modi. Ritorna ai piedi del Sacro Monte dopo aver iniziato la stagione con la maglia tedesca di Chemnitz.

Si tratta del ritorno di un giocatore che ha dimostrato di interpretare al meglio il ruolo di “numero 4” nello stile di gioco scelto da Luis Scola. Ovvero un’ala piccola schierata in posizione di ala forte, capace di attaccare il ferro e di tirare ma anche di lavorare a rimbalzo senza soffrire troppo dal punto di vista fisico. Due anni fa Johnson realizzò 15,3 punti con 5,2 rimbalzi e 2,2 assist.

Matteo Jemoli, Assistente General Manager Pallacanestro Varese: «Siamo molto contenti del ritorno di Jaron a Varese. È un ragazzo che conosciamo e che ha fatto molto bene nella sua precedente esperienza con noi. Con la sua energia ed esperienza sarà un valore aggiunto alla nostra squadra».

Carriera

Dopo gli anni al college trascorsi alla Lousiana Tech University, Johnson inizia la sua carriera in G-League con la maglia dei Rio Grande Valley Vipers dove si mette in luce tanto da attirare su di sé le attenzioni delle franchigie NBA. All’inizio della stagione 2015-2016, infatti, firma per i Washington Wizards (con i quali non scenderà mai in campo) prima di tornare ai Vipers, formazione con la quale rimane fino al 2017; qui viene allenato da coach Matt Brase rendendosi protagonista di due ottime annate chiuse ad altissime percentuali. Il 2017-2018 lo inizia in Israele (Ironi Nes Ziona) salvo poi trasferirsi in Francia dove rimane fino al termine della stagione 2020-2021 vestendo le canotte, nell’ordine, di Paris-Levallois, Élan Chalon e JDA Dijon. Nel 2021-2022 si trasferisce in Russia dove inizialmente gioca per Saratov (14.2 punti, 3.3 rimbalzi e 3 assist in VTB League) ma poi, nel marzo 2022, sposa la causa dell’UNICS Kazan, squadra con la quale termina la stagione. Nel 2022-2023 arriva a Varese, alla Openjobmetis, ed è protagonista di una grandissima stagione chiusa a 15.3 punti, 5.2 rimbalzi e 2.2 assist di media a stagione che lo porta, l’anno successivo, a disputare il campionato turco con la maglia del Çağdaş Bodrum Spor Kulübü.