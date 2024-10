La guerra e la libertà: Enrico Inferrera presenta a Marchirolo “Chiamatemi Robert Capa”

Inferrera non si limita a una narrazione biografica ma scava nel profondo, esplorando la filosofia esistenzialista che ha influenzato Capa e che emerge nel suo rapporto con il mondo. La figura del fotografo viene raccontata con ammirazione fraterna, evidenziando sia il suo coraggio sia la sua umanità. Attraverso gli incontri, le passioni, gli amori impossibili con Gerda Taro e Ingrid Bergman, ci mostra il suo entusiasmo e la sua fragilità, disegna un’epoca, definisce i limiti e l’etereo sublime dell’uomo contemporaneo alla ricerca della felicità rendendo il libro un manifesto contro ogni guerra, in ogni tempo e in ogni luogo. Il volume è impreziosito dai disegni di Costanza Gorick, che reinterpretano senza tempo le celebri immagini di Capa.

Un’occasione di riflessione aperta a tutti, che si terrà in compagnia dell’autore e di chi ne ha scritto la presentazione, ma anche del sindaco Emanuele Schipani, che accoglierà i partecipanti con un aperitivo di benvenuto.