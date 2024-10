L’Alleghe fa visita ai Mastini: gialloneri a caccia di punti per risalire

È senza dubbio un turno da sfruttare quello che vede impegnati i Mastini sulla pista amica di via Albani alle 18,30 di sabato 26 ottobre. I Mastini, usciti sconfitti (a testa alta ma senza punti) dal Patinoire di Aosta hanno subito l’occasione di ripartire, a patto di non sottovalutare l’Alleghe, avversaria di turno all’Acinque Ice Arena.

Le Civette svolazzano nella parte bassa della classifica ma hanno disputato sette incontri, uno meno dei gialloneri, raccogliendo comunque tre vittorie. Tutte in trasferta (Pergine, Torre Pellice e Como) perché fino a ora i biancorossi non hanno avuto a disposizione lo stadio “Alvise De Toni” interessato da lavori di riqualificazione e quindi hanno esclusivamente “viaggiato” (ma da novembre torneranno a casa).

Sul ghiaccio la squadra di Glavic dovrà mettere in mostra i miglioramenti che ne hanno caratterizzato le ultime uscite, perché stavolta i tre punti sono indispensabili. Il Caldaro infatti è scappato (ma sabato c’è il confronto tra le prime due: i Lucci ospitano il Feltre) mentre i gialloneri sono attualmente scivolati in quinta posizione dietro ad Aosta e Pergine e a pari merito con la Valpe.

Poco, per essere una pretendente alle parti alte e a partecipare alle Final Four di Coppa Italia per le quali quest’anno è necessario essere tra le prime quattro al termine della prima fase. C’è tutto il tempo per risalire, sia chiaro, ma proprio per questo non bisogna perdere ulteriore terreno.

Varese – Alleghe spicca per essere anche un derby finlandese: all’angolo giallonero l’accoppiata Maekinen-Kuronen (entrambi a segno ad Aosta con il primo autore di una doppietta), all’angolo biancorosso invece Moberg e Maekkelae che finora hanno segnato poco ma prodotto punti. In generale la squadra di Vesa Surenkin (finnico anch’esso) ha il peggiore attacco ma anche la seconda miglior difesa. Vedremo se all’Acinque Ice Arena prevarrà l’hockey “prudente” delle Civette o quello più brillante – ma anche più a rischio di incassare reti – dei Mastini.

In via Albani arbitrano Lottaroli e Soraperra coadiuvati da Brenna e Alberti. Per onore di cronaca, intanto, il giudice sportivo ha fermato per un turno Christian Buono, attaccante dell’Aosta punito con penalità partita al termine del match di giovedì sera per una carica a tempo scaduto su Vanetti.

IHL (10a giornata – sabato 26/10)

PROGRAMMA: Fassa – Aosta; Varese – Alleghe (18,30); Appiano – Bressanone; Caldaro – Feltre (19,30); 3Zinnen Dolomites – Como (20,00); Valpellice – Valdifiemme (20,30). Riposa: Pergine.

CLASSIFICA: Caldaro* 24; Feltre 22; Aosta 19; Pergine 17; VARESE*, Valpellice 14; Appiano* 12; 3Zinnen Dolomites* 10; Alleghe**, Fassa* 9; Fiemme* 5; Bressanone* 4; Como* 0.

