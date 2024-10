L’Alto Adige arriva a Besozzo: cibo, artigianato e folklore in una giornata di festa

Nell’ambito della rassegna “D’Autunno a Besozzo, Arte e Cultura ottobre-novembre 2024” quest’anno sono in programma una serie di eventi autunnali organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni del territorio.

In particolare, domenica 20 ottobre dalle 11 alle 18 negli spazi del palazzo comunale in via Mazzini, “In viaggio per l’Italia, cibo artigianato e folklore: l’Alto Adige a Besozzo”: un’occasione per immergersi nell’atmosfera e nella ricchezza culturale e culinaria di questa straordinaria regione, Grazie all’impegno della Pro Loco di Besozzo.

«Abbiamo accolto la proposta della nostra Pro Loco di iniziare un viaggio tra le regioni d’Italia, per conoscerne meglio le peculiarità e portare a Besozzo tradizioni che conosciamo da “turisti” della nostra bella Italia» ha commentato l’assessore alla cultura Silvia Sartorio.

L’evento prenderà il via alle 11 con il gruppo folkloristico “Uniun Bal Popular Val Badia“: coppie danzanti con musica dal vivo che da anni coltivano e diffondono la tradizione dei balli popolari, partecipando alle feste in valle e ad incontri nazionali ed internazionali.

L’esibizione si ripeterà nel pomeriggio alle 14. Alle 15 ci sarà un momento dedicato ai più piccoli con un laboratorio d’intaglio zucche, perfette per la festa di Halloween del 31 ottobre.

Nel corso di tutta la giornata saranno presenti espositori di artigianato altoatesino: la tessitura Gaidra di Pederoa e Hubert Pezzei intagliatore di sculture in legno. Inoltre saranno acquistabili prodotti alimentari tipici regionali: speck e salumi a base di selvaggina, formaggi con latte delle stalle altoatesine, il tradizionale pane di segale (schuttelbrot), canederli, confetture, miele ed il classico strudel di mele, con un’ampia gamma di vini.

Sarà presente anche l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Varese con l’esposizione di due auto d’epoca e l’Associazione Club fiat 600.

Dalle 12 apertura stand gastronomico con un menù dedicato: polenta e gulasch di cervo (su prenotazione), tagliere di salumi, canederli ecc. nel pomeriggio si potranno degustare frittelle di mele, mela brulè e caldarroste.

Per info biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332/970195 -2 -229 negli orari di apertura della biblioteca. Per prenotazioni polenta e gulasch entro giovedì 17/10: Morena 347/6982528 – Adriana 331/4316916

In caso di maltempo l’evento sarà spostato all’Ex Copertificio Sonnino