Le chiusure autostradali da e per Varese in vista della Tre Valli Varesine

Sulla A8 Milano-Varese, sul Ramo di allacciamento SC5 Strada Varese-Gazzada/A8 Milano-Varese e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire il passaggio della 103esima gara ciclistica “Coppa Tre Valli Varesine” che si svolgerà martedì 8 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 9:00 alle 14:00 e, comunque fino al passaggio dei ciclisti:

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Varese, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo;

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Varese, il ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate;

Sul Ramo di allacciamento SC5 Strada Varese-Gazzada/A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di immissione sulla A8 verso Milano e Varese. Sulla A60 Tangenziale di Varese sarà chiuso, per chi proviene da via del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia di entrare/uscire allo svincolo di Castronno o percorrere la SP341, seguendo la direttrice Varese città.