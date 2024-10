Le comunità di Gavirate e di Comerio accolgono il nuovo parroco Don Marco Casale

Don Marco Casale è ufficialmente il parroco della comunità pastorale di SS. Trinità di Gavirate, che riunisce le chiese di Gavirate, Comerio, Voltorre e Oltrona.

Accolto dal sindaco Ballarini di Comerio e dal vice di Gavirate Zocchi, ieri domenica 13 ottobre, ha incontrato i parrocchiani e poi , nel pomeriggio, le associazioni di volontariato in un importante momento di condivisione e crescita per tutti.

Durante la mattinata aveva preso parte al corteo attraverso le vie del paese, partendo dall’oratorio San Luigi Gonzaga in via Marconi 14 con arrivo in chiesa, attraversando le vie della città.

Il nuovo parroco aveva già presenziato ad alcune manifestazioni il mese scorso ma solo ieri, domenica 13 ottobre, ha assunto ufficialmente il nuovo incarico.