L’Italo Cremona ha cent’anni: una grande festa per celebrare la storica azienda di Gazzada Schianno

L’Italo Cremona, storica azienda di Gazzada Schianno, si prepara a celebrare il suo centenario con una grande festa organizzata dall’associazione dei pensionati della fabbrica.

L’evento, che avrà luogo l’8 dicembre 2024 a Villa Cagnola, coinciderà anche con il trentesimo anniversario dell’associazione stessa, composta da 72 iscritti.

«Sarà un momento importante per noi e per molti cittadini di Gazzada Schianno», spiega Renzo Broggini, ex consigliere d’amministrazione dell’Italo Cremona e cugino di Lorenzo Cremona, nipote del fondatore. «All’Italo Cremona erano impiegati moltissimi cittadini di Gazzada, ma non è stato solo un luogo di lavoro: era una vera comunità. Ancora oggi i legami tra gli ex lavoratori sono molto forti».

Fondata da Italo Cremona, l’azienda è stata un punto di riferimento per la comunità locale: produceva bambole, tra cui le celebri “Corinne”, tuttora molto ricercate. Prima della chiusura nel 2003, l’azienda ha vissuto un periodo di successo nella produzione di occhiali. Oggi, la sede ospita 12 inquilini tra aziende e associazioni, tra cui la Magari Domani Onlus.

La festa dell’8 dicembre inizierà con una messa celebrata da Don Fabio Fantoni, seguita da un aperitivo e dal pranzo. Nel pomeriggio, alle 15, saranno consegnate pergamene agli ex dipendenti. Villa Cagnola sarà arricchita da una mostra di bambole, occhiali e altri oggetti storici, raccolti dai membri dell’associazione Pensionati.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare Carla al 338 1181244.