Mandole sprona la Openjobmetis: “Migliorare in difesa, per noi e per i nostri tifosi”

L’esordio in campionato alla Italyum Arena si avvicina per la Openjobmetis, che domenica 6 ottobre (ore 16.40) riabbraccerà i propri tifosi per la sfida contro la Bertram Derthona, secondo turno della Serie A.

Nella giornata di venerdì 4 ottobre il tecnico varesino Herman Mandole ha presentato la sfida contro la squadra di Tortona: «Bobbiamo vincere giocando bene, in particolare in difesa, per rispetto non solo nei nostri confronti come squadra, ma anche e soprattutto per i nostri tifosi. Mi sento male se penso che per tutto il precampionato abbiamo posto l’accento sulla difesa, sia in allenamento che nelle occasioni pubbliche, e poi domenica scorsa non abbiamo tenuto fede alle promesse. Sappiamo che dobbiamo migliorare su questo aspetto, anche i giocatori, e sono convinto che dopo un’intera settimana di lavoro su questo domenica contro Derthona riusciremo a fare meglio».

«Parlo ai tifosi di Varese – conclude il coach argentino -: come professionisti non siamo per nulla contenti di quanto abbiamo contro Brescia; vogliamo cambiare la faccia che abbiamo avuto e penso che riusciremo a farlo. Per riuscirci avremo bisogno anche della forza che solo il nostro pubblico ci sa dare».