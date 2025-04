Transizione ecologica, giovani e futuro dell’Italia: Cristian Posteraro ospite all’istituto Newton di Varese

Questa mattina, martedì 29 aprile, l’Istituto Newton di Varese ha ospitato un incontro cruciale con gli studenti, un dialogo che ha toccato temi fondamentali per il futuro del nostro Paese: dalla transizione ecologica all’energia nucleare come risorsa strategica per il futuro dell’Italia, passando per le politiche giovanili, la parità di genere e la sfida della globalizzazione. L’incontro ha visto la partecipazione di Cristian Posteraro, studente dell’ISIS Valceresio e rappresentante della giunta provinciale studentesca, in qualità di ospite.

Durante il suo intervento, Posteraro ha sottolineato con forza che l’Italia è chiamata a fare scelte decisive se vuole essere competitiva nel contesto globale. In particolare, ha parlato delle sfide legate alla transizione ecologica, ribadendo l’importanza di investire su energie rinnovabili ma anche su fonti alternative come l’energia nucleare, che, secondo lui, può essere una soluzione a lungo termine per soddisfare il fabbisogno energetico in modo sostenibile.

«L’Italia deve fare delle scelte lungimiranti per rispondere alla crescente domanda di energia, puntando su tecnologie moderne e sicure. La sostenibilità ambientale deve diventare una priorità che si intreccia con lo sviluppo economico» ha dichiarato Posteraro.

Un altro tema caldo affrontato è stato quello delle politiche giovanili, con Posteraro che ha evidenziato l’urgenza di dare spazio ai giovani nelle scelte politiche e nella gestione delle risorse. «I giovani non sono solo il futuro, ma sono già il presente del nostro Paese. Se vogliamo essere competitivi a livello internazionale, dobbiamo investire nella formazione e creare opportunità di partecipazione attiva», ha sottolineato.

Un altro punto fondamentale trattato da Posteraro riguarda il tema della parità di genere. Il giovane rappresentante ha ribadito una differenza essenziale tra uguaglianza e parità, evidenziando come le donne e gli uomini non siano uguali, ma proprio per le loro differenze biologiche e culturali, debbano godere degli stessi diritti. «La parità non significa che uomini e donne siano identici, ma che abbiano pari diritti, salari uguali per le stesse mansioni e accessibilità equa al lavoro e alle posizioni di leadership. La parità è un valore fondamentale in una società che si dice civile», ha spiegato.

In particolare, Posteraro ha messo in luce l’importanza di garantire che le donne abbiano pari opportunità di accesso alla formazione, al lavoro e alla crescita professionale, senza barriere dettate dal genere. «Le differenze di trattamento economico o di opportunità non sono giustificabili in un Paese democratico. La parità di trattamento deve essere una norma che guida tutte le politiche pubbliche», ha ribadito.

Un momento di grande significato che ha avuto anche il sostegno di Daniele Marzagalli, dirigente dell’Istituto e promotore dell’iniziativa, e la partecipazione di Elisa Bizzotto, rappresentante provinciale e membro della giunta, che ha condiviso le sue riflessioni sull’importanza di coinvolgere i giovani nelle decisioni politiche, enfatizzando come la parità di genere debba diventare un obiettivo trasversale nelle politiche pubbliche.

L’incontro di oggi non è stato solo un dibattito tra scuole, ma un richiamo a una responsabilità condivisa, dove ogni cittadino, giovane o adulto, ha il dovere di contribuire alla costruzione di un futuro più giusto, sostenibile e inclusivo. In questo scenario, la scuola gioca un ruolo fondamentale, poiché non solo educa, ma forma cittadini consapevoli e attivi, pronti a confrontarsi con le sfide globali e locali.