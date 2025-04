Torna “Sintonie”: la stagione concertistica della Fondazione Marcello Morandini

Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione, la Fondazione Marcello Morandini rilancia il proprio impegno nella musica da camera con la nuova stagione di Sintonie. Sotto la direzione artistica del Maestro Matteo Amadasi, la rassegna concertistica 2025 si propone di rinsaldare il legame tra la città di Varese, l’eccellenza musicale e il pubblico, in un dialogo continuo tra arte visiva e musica dal vivo. Nata come omaggio ai collezionisti americani Karin e Karl Megerle, che con la loro generosa donazione hanno reso possibile la nascita del museo, Sintonie si conferma luogo di incontro e di cultura, in cui l’alta qualità esecutiva si fonde con momenti di scambio autentico con il pubblico.

Grandi interpreti per sette concerti

In programma sette concerti, in calendario una domenica al mese alle ore 11:00, da maggio a dicembre 2025. Tra gli ospiti spiccano nomi prestigiosi come i pianisti Giuseppe Andaloro e Davide Cabassi, il primo clarinetto della Scala Fabrizio Meloni, il violista Danilo Rossi e l’arpista Luisa Prandina. Tre appuntamenti saranno invece affidati al Quartetto della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, in residenza per la stagione, con un percorso che attraversa il repertorio classico fino al contemporaneo.

Grande attesa per il concerto conclusivo del 14 dicembre, che vedrà la prima esecuzione assoluta di “Sospeso e luminoso”, nuova composizione scritta dal M° Carlo Galante per il Quartetto, con la presenza del compositore in sala.

Non mancheranno momenti di interazione: durante ogni concerto i musicisti condivideranno riflessioni e curiosità sul repertorio eseguito, con un secondo momento di dialogo al termine dell’esibizione, accompagnato da un calice di prosecco offerto al pubblico.

Un’esperienza completa tra arte e musica

Il biglietto d’ingresso include anche la visita alla mostra temporanea “C’È CARTA E CARTA”, inaugurata a marzo, e all’intera collezione permanente del museo, rendendo ogni appuntamento un’esperienza culturale completa.

Il programma in sintesi

11 maggio: Quartetto della Veneranda Fabbrica del Duomo – musiche di Haydn

8 giugno: Fabrizio Meloni (clarinetto) ed Elio Marchesini (percussioni) – da Bach al Novecento

13 luglio: Giuseppe Andaloro – da Brahms a Shostakovich, fino al progressive rock

14 settembre: Davide Cabassi – recital pianistico su musiche di Beethoven

12 ottobre: Danilo Rossi (viola) e Luisa Prandina (arpa) – Schubert, Bach, Bruch

9 novembre: Quartetto della Veneranda Fabbrica – Mozart e Beethoven

14 dicembre: Quartetto della Veneranda Fabbrica – Boccherini, Busoni, Galante (prima assoluta)

Biglietti e abbonamenti

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata presso la Fondazione o online sul sito del museo.

Biglietto singolo: € 28,00 (sala principale), € 20,00 (visibilità ridotta)

Abbonamento standard (7 concerti): € 170,00

Abbonamento sostenitore: € 270,00

Tutti i biglietti includono l’accesso alla mostra e un calice di prosecco.