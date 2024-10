A Castelseprio una giornata speciale con mercatini, cani molecolari e toro meccanico

Il paesino di Castelseprio si prepara per per un evento all’insegna del divertimento e della comunità, programmata per domenica 13 ottobre, organizzata dall’Associazione del Seprio. Una giornata speciale con ben quattro attività che faranno felici grandi e piccini, da mattina a sera.

Dalle 7:00 alle 13:00 torna il famoso mercatino dell’antiquariato, un appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage e delle curiosità. Ma non finisce qui: dalle 9:00 alle 13:00 arriva anche la 9ª edizione del Mercatino dei Bambini, dove i più piccoli saranno i veri protagonisti! Un’occasione unica per scambiare, regalare o vendere i giocattoli non più utilizzati e dargli così una nuova vita. Un’esperienza che non solo insegna il valore del riciclo, ma permette anche ai bambini di vivere l’emozione di un vero mercatino.

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 15:30, spazio all’azione con il gruppo cinofilo Tequila e i loro straordinari cani molecolari. Sarà un momento di grande interesse, in cui questi super cani ci mostreranno come lavorano nella ricerca di persone scomparse. Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino l’incredibile lavoro che svolgono questi amici a quattro zampe!

E per concludere la giornata in bellezza, dalle 16:00 alle 19:30 tutti pronti a sfidarsi sul toro meccanico! Un’occasione per mettersi alla prova e divertirsi in compagnia, con premi in palio per i più temerari e abili. Sarà una sfida all’ultimo giro, ma sempre all’insegna del sorriso! La parola d’ordine sarà divertimento!

Il segretario dell’Associazione del Seprio ci racconta: «Siamo molto felici che il mercatino dei bambini sia arrivato alla 9ª edizione, è diventato un evento molto atteso da grandi e piccoli. Quest’anno avremo anche il toro meccanico, una novità che renderà tutto ancora più entusiasmante! Come sempre, la partecipazione è gratuita, ma chi vorrà potrà lasciare un’offerta. Abbiamo in cantiere molti altri eventi per i prossimi mesi, non posso svelare tutto ma… forse avremo anche la terza edizione di Visevar da brividi per Halloween! Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, al Comune di Castelseprio e al parroco Don Giorgio e a Don Andrea. È grazie alla sinergia tra diverse realtà che possiamo offrire queste iniziative per la nostra comunità».

Le iscrizioni per il Mercatino dei Bambini sono aperte, ma i posti sono limitati e ormai pochissimi a disposizione. Per informazioni, si può contattare il numero 351 519 0130 o inviare una mail a info@associazionedelseprio.it.