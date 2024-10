Nell’Ottobre Caldanese il memorial dedicato a Bruno Bertagna

Il connubio tra ciclismo e Ottobre Caldanese si consolida. Domenica 27 ottobre nella frazione del comune di Cocquio Trevisago il ciclismo sarà nuovamente protagonista nel ricordo del dirigente sportivo caldanese Bruno Bertagna.

La manifestazione prevede un raduno “a concentramento”, ovvero con i partecipanti attesi dalle loro sedi a Caldana presso il Teatro Soms, dalle ore 9 in poi. A fronte di un contributo di Euro 5 per tutti è previsto il pacco gara e il ristoro, inoltre il gruppo più numeroso alle ore 12.30 riceverà il Trofeo in memoria di Bruno Bertagna.

La giornata ciclistica si protrarrà fino alle ore 17 e durante tutta la giornata si potranno visitare le mostra allestite da Luca Carraro e le bicicletta d’epoca di Matteo Bolla. Diversi i temi delle mostre: La leggenda di Marco Pantani, Quel meraviglioso 1949 di Fausto Coppi, i 100 anni di Alfonsina Strada e “Fascino Mondiale” dedicata ai campioni del Mondo e Olimpici.