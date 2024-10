Non lo butto, lo riparo. A Saronno torna il “Repair cafe” dell’associazione Il Tassello

Dopo la pausa estiva, sabato 5 ottobre riapre i battenti il Repair Cafè dell’associazione Il Tassello.

Dalle 14,30 alle 18,30 nella sede di via Don Luigi Monza 13a, i volontari del Repair Cafè accoglieranno tante persone con i loro oggetti fuori uso, per analizzare assieme a loro il guasto e tentare la riparazione. I partecipanti potranno portare i loro oggetti guasti o danneggiati e avere la possibilità di ripararli loro stessi con l’aiuto dei volontari del Repair Cafè Saronno, anche avvalendosi delle attrezzature messe a disposizione dall’associazione.

Un’iniziativa che riscuote sempre grande successo: «Ormai non si presentano solo cittadini di Saronno ma iniziano anche ad arrivare persone dai comuni limitrofi e addirittura da Milano e Varese – spiegano gli ideatori di Repair Café – Come sempre insieme cercheremo di riparare piccoli elettrodomestici, biciclette, computer, soprammobili, giocattoli, oggetti di legno scollati e molto altro. Un tentativo di riparazione si fa sempre e almeno per il 70% degli oggetti la riparazione va a buon fine».

Ricordiamo che si possono portare: piccoli elettrodomestici, computer, oggetti e utensili elettrici, biciclette, piccola meccanica, abbigliamento, tessuti scuciti o bucati, oggetti scollati o rotti in legno e ceramica, giocattoli. Non si riparano monitor, TV e forni a microonde.

L’iniziativa è aperta a tutti, anche a chi non ha niente da riparare ma magari ha competenze per dare una mano.

L’evento, gratuito, ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Saronno.

Per altre informazioni: 340 8959489 repaircafesaronno@gmail.com o il sito tassello.org