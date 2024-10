Oltre duemila visitatori per le Giornate FAI d’Autunno a Busto Arsizio

Grande successo per le Giornate FAI d’Autunno a Busto Arsizio, dove oltre 2.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di esplorare le storiche Ville Pozzi e Ottolini-Tosi sabato 12 e domenica 13 ottobre. L’evento, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano, è stato un’occasione unica per immergersi nel patrimonio culturale e paesaggistico locale, attirando un pubblico curioso e appassionato.

Nelle due giornate, la Delegazione FAI del Seprio ha registrato numeri significativi. Sabato pomeriggio, 450 persone hanno visitato Villa Pozzi, mentre Villa Ottolini-Tosi ha accolto 550 visitatori nella giornata. Domenica, le presenze sono state altrettanto elevate, con 505 ingressi a Villa Pozzi nel pomeriggio di domenica e nuovamente 550 a Villa Ottolini-Tosi nel pomeriggio.

Particolarmente apprezzato è stato il concerto organizzato sabato alle 18 a Villa Ottolini-Tosi dall’Associazione Musicale G. Rossini, con il pianista Andrea Diani. L’evento ha registrato il tutto esaurito in breve tempo, lasciando molte persone impossibilitate a partecipare.

“Siamo molto soddisfatti del grande successo delle Giornate d’Autunno del FAI a Busto Arsizio. L’interesse e la partecipazione dimostrati per le nostre ville storiche confermano l’importanza dei luoghi di bellezza e cultura”, ha dichiarato Manuela Maffioli, assessore alla Cultura e Identità. “Questo evento, insieme alle iniziative legate all’Ottobre del tessile, sottolinea il valore della ‘poetica degli spazi’ che stiamo promuovendo.”

Le visite sono state arricchite dalle guide degli studenti dei licei Crespi e Pascal, che hanno illustrato le caratteristiche artistiche e architettoniche delle strutture, insieme alla storia delle famiglie che le hanno commissionate e mantenute nel tempo. Tra le attrazioni più amate, Villa Pozzi, solitamente chiusa al pubblico poiché sede della Guardia di Finanza dal 1994, ha destato grande curiosità. Villa Ottolini-Tosi, aperta più frequentemente per eventi e concerti, ha conquistato i visitatori con il suo fascino di architettura eclettica.

Le Giornate FAI d’Autunno hanno offerto così un’occasione preziosa per scoprire la storia e la cultura di Busto Arsizio, confermando il successo di un evento che celebra il patrimonio italiano.