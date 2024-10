“Oltre le Barriere”, a Varese arte, musica e inclusione abbattere i pregiudizi sulle disabilità

Dal 9 al 16 novembre Varese ospiterà “Oltre le Barriere”, un evento culturale che unisce arte, musica e riflessione per sensibilizzare sul tema delle disabilità, di tutte le disabilità, siano esse fisiche, psichiche o di altra natura.

L’iniziativa – che ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Varese – nasce per abbattere i pregiudizi e costruire consapevolezza attraverso l’espressione artistica e la partecipazione collettiva. In programma una mostra, un concerto e un momento di riflessione con il M° Mario Roncuzzi che ha affrontato in prima persona l’esperienza della disabilità in seguito ad un grave incidente.

La Mostra collettiva d’arte

La Libreria Ubik di Varese sarà sede di una mostra collettiva di arte contemporanea curata da Manuela Codazzi, aperta al pubblico dal 9 al 16 novembre. Saranno esposte opere di artisti locali e nazionali quali Roberto Caielli (fotografia), Stefano Ceretti (fotografia), Giuseppe Cozzi (fotografia), Paul Albert Dari (pittura), Mauro Garofalo (stampa digitale), Grazia Giani (pittura), Gianni Landonio (pittura), Silvio Monti (pittura), Paola Ponzellini (pittura), Monica M. Rossi (pittura) e Giovanni Tommasi (fotografia).

Gli artisti presenteranno opere sul tema della disabilità ma non solo: «Lo sguardo creativo degli artisti spazia tra le diverse sfide che portano “oltre le barriere” – spiegano gli organizzatori – Barriere che posso erigersi in diversi contesti penalizzando sempre i più deboli e coloro che sono costretti a vivere queste crude realtà».

Il vernissage della mostra si terrà sabato 9 novembre alle 15 con un concerto di inaugurazione.

Concerto e testimonianza del M° Mario Roncuzzi

Sabato 9 novembre, dalle 15 alle 16.30, la piazza del Podestà di Varese accoglierà un concerto speciale presentato dal M° Mario Roncuzzi, che sarà testimone di come la disabilità possa colpire chiunque, in qualsiasi momento della vita, indipendentemente dalle proprie condizioni iniziali.

«La disabilità non è solo quella con cui si nasce – dice Roncuzzi- ma può arrivare improvvisamente, stravolgendo la vita di una persona. Per questo, iniziative come questa sono cruciali: ci insegnano quanto sia fondamentale abbattere ogni barriera, visibile e invisibile».

La performance vedrà esibirsi la violinista Alessandra Sonia Romano (nella foto), il fisarmonicista Nadio Marenco e la narratrice Elda Olivieri, in un evento che fonde musica e narrazione per ispirare empatia e comprensione. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Radio Village Network a partire dalle 14.30, consentendo a tutti di partecipare a distanza.

Nel pomeriggio del 9 novembre, dalle 14 alle 19 in piazza del Podestà saranno esposti veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità, con il supporto delle aziende Focaccia Group e Dalma foryou. I tecnici delle aziende saranno presenti per illustrare le funzionalità

dei veicoli e dei diversi equipaggiamenti, offrendo una panoramica delle opzioni di mobilità inclusiva.

Un evento per il futuro

Il ricavato dell’evento – organizzato da ArtAndCharity odv di Brunello – sarà interamente devoluto al progetto “Dopo di Noi” della Cooperativa Magari Domani onlus di Gazzada Schianno, che si occupa di accompagnare giovani con disabilità in un percorso che permetta loro di raggiungere l’autonomia possibile soprattutto in funzione di quel domani in cui i genitori non ci saranno più ad ottemperare alla loro cura e tutela.

«”Oltre le Barriere” vuole essere un messaggio di speranza e inclusione, dimostrando come l’arte e la cultura possano diventare veicoli potenti per abbattere pregiudizi e costruire un nuovo spazio di dialogo – concludono gli organizzatori – Per questo invitiamo tutti a partecipare, condividendo momenti di crescita collettiva e consapevolezza».

QUI LA LOCANDINA DI “OLTRE LE BARRIERE”