Openjobmetis tra Nino e Nico. Mannion si allena ma resta in dubbio

Nino e Nico. C’è una consonante a dividere i due uomini del momento in casa Openjobmetis. Uno è pronto al nuovo esordio varesino, trecce al vento, gambe dinoccolate e movimenti potenti ed agili quando bisogna avvicinarsi a canestro. L’altro – e questa è una notizia – si allena regolarmente con i compagni anche nel cinque contro cinque, seppure con ritmi evidentemente ridotti. Per la caviglia, certo, ma anche perché intorno a lui proseguono le voci di mercato.

Voci che a questo punto dipendono anche da Milano e non solo da Varese: l’Olimpia – lo abbiamo scritto ieri sera – è sempre sulla “preda” ma bisogna anche capire cosa intenda fare l’EA7 dopo l’ennesima eurofiguraccia, con un reparto lunghi limitato dagli infortuni e uno esterni dove tanta gente è sulla graticola a partire da Dimitrijevic.

«Nico sta meglio e, da capitano, sta provando ad allenarsi anche se sente dolore, ma il fatto che sia con noi in palestra è una bella cosa – garantisce Herman Mandole dopo l’allenamento del venerdì – Domani vedremo se la caviglia gli farà male dopo il primo allenamento vero e valuteremo. Io penso che domenica possa giocare, però non lo posso garantire» spiega l’allenatore argentino.

Dall’eventuale presenza di Mannion (siamo personalmente meno convinti di Mandole sul fatto che giochi: vedremo) dipende anche l’assetto della squadra, ora che in rosa ci sono sei stranieri per cinque posti. La soluzione più lineare sarebbe mandare in tribuna Jordan Harris che dopo un avvio positivo è andato male sia con Trento sia con Trapani; se però Nico dovesse dare forfait, Mandole potrebbe pensare ad avere Harris e non Gray con il primo che è più guardia e il secondo più ala. «E se ci sarà Mannion, dovremo anche vedere quale sarà la sua autonomia per decidere chi lasciare fuori».

Mandole a fine seduta si è intrattenuto con il proprio capitano (foto in alto), impegnato sulla cyclette, ma nega che nei colloqui con il play rientri il discorso mercato. «Sono cose che riguardano la dirigenza. E comunque Nico non prende decisioni sul mercato ma deve pensare a come giocare e difendere meglio. Se il Front Office deciderà qualcosa me lo comunicherà». Poi il coach preferisce concentrarsi sulla partita di domenica con Pistoia piuttosto che ragionare – in pubblico – su come sarà la squadra dalla prossima settimana. «Non sono contento per la difesa, non sono contento per i rimbalzi perché in estate avevamo previsto una squadra che facesse cose diverse da questa ma il nostro compito è lavorare per vincere la partita. Contro un’avversaria della nostra fascia: non mi aspettavo di arrivare qui con un record di 0/4 ma siamo a questo punto. Quindi dobbiamo lanciare un messaggio».

In un giorno grigio (anche dal punto di vista meteo) c’è almeno una persona con un sorriso luminoso, Jaron Johnson. “Nino” per il momento non parla – sarà presentato settimana prossima – ma è già pronto per giocare: «Il club mi ha dato un giocatore che conosco, con cui ho già lavorato e che porterà cose diverse rispetto a quello che abbiamo avuto fino a ora. Credo che ci darà una mano anche su quegli aspetti dove abbiamo bisogno».