Polenta per la Libertà: sabato 19 ottobre la Lega in piazza a Varese

Sabato 19 ottobre Lega Varese ancora in piazza con la “Polenta per la libertà”, una manifestazione di solidarietà per Matteo Salvini.

«Il nostro Segretario federale, che, non dimentichiamo, è anche Vicepresidente del Consiglio dei ministri italiano e ministro dei Trasporti, è sotto processo per aver fatto il suo dovere quand’era ministro dell’Interno – dichiara Marco Bordonaro, Segretario della Lega Varese – venerdì ci sarà un’altra udienza a Palermo, con l’arringa difensiva. Da Varese vogliamo, con un momento d’unione e un nostro piatto tradizionale autunnale, fare sentire il nostro sostegno e la nostra indignazione anche perché, insieme a lui, vediamo processate pure le nostre idee e la nostra visione del mondo».

«Chi difende la legalità e i confini dall’entrata indiscriminata di persone di ogni tipo fa il bene di Varese: la sicurezza di Varese e dei varesini dipende dalla sicurezza delle nostre frontiere. È quello che ci chiede la maggioranza degli elettori e saremo in piazza sabato mattina per ribadirlo».

La manifestazione inizierà alle ore 10:00 e, successivamente, ci sarà la distribuzione della polenta e zola; sarà ancora possibile, per chi non l’avesse già fatto, firmare per esprimere la propria solidarietà.