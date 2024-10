Scontro tra supercar a Gallarate, protagoniste un’Audi e una Lamborghini

I gallaratesi sono anche forse abituati alle intemperanze stradali di qualche vip a bordo di Lamborghini o Ferrari, ma questa volta qualcosa è andato storto: ad Arnate due “supercar” si sono scontrate, riportando danni tali da richiedere anche l’intervento dei carri attrezzi.

È successo a metà pomeriggio di oggi, mercoledì 2 ottobre, appena oltre la rotonda dove confluiscono via Magenta, via Checchi e la “tangenzialina”: protagoniste dello scontro una Lamborghini blu e una Audi TT grigia, che l’avrebbe tamponata da dietro.

Le due supercar hanno entrambe la targa del Principato di Monaco, come accade spesso a questi mezzi di proprietà di giocatori di calcio (spesso in zona) o imprenditori (cui si aggiungono talvolta aspiranti influencer, ma qui di solito con auto targate Italia).

Sul posto – oltre al carro attrezzi per portare via l’ormai azzoppato cavallo di razza Lamborghini e l’Audi – è intervenuta anche la Polizia Locale gallaratese per i necessari rilievi. E per regolare i traffico dei veicoli “normali” che dovevano superare la strettoia creata dall’incidente. Nella stessa giornata la Locale è stata impegnata anche per un più grave – e drammatico – incidente nel quartiere Ronchi.