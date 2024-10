Sfida crossfit di Halloween al Tempio dei Gladiatori di Busto Arsizio

Trick or CrossFit? Se preferite, dolcetto o workout? Per il terzo anno consecutivo Il Tempio dei Gladiatori organizza The Halloween Battle, uno dei tradizionali eventi major che il Box del Pres The Mister Diego De Bernardi ospita presso la palestra di via Cassano Magnago 6 a Busto Arsizio.

Degnissimo puntello ad un’annata che con la Busto Throwdown ha visto a febbraio lo storico approdo del CrossFit presso il santuario sportivo bustocco della e-Work Arena. Appuntamento fissato per domenica 27 ottobre dalle 8 alle 20 con 63 team e 126 atleti coinvolti secondo le specifiche a seguire:

Team M/M (Uomo/Uomo), M/W (Uomo/Donna), W/W (Donna/Donna)

Tre categorie:

“Experience” per chi si approccia alle gare per la prime volte

“Regular” per chi ha già una certa dimestichezza con le gare

“Master 80” per gli atleti quarantenni

Workouts by Coach Lorenzo Michelucci di CrossFit Massa.

Squadra Judges capitanata da Piero Bertoldi

Staff guidato da Venere Carbisiero (Stage Manager) e Desirè Reitano (gestione score e classifiche)

DJ e Speaker, from Zelig Off, il duo “Max & Lopez” di Top Equipe

Design by Elisabetta Cozza

WOD1 dalle 8 alle 12:30

WOD2+3 dalle 13 alle 17:30

FINALI (WOD4) dalle 18

THB 2024 può contare sul patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Busto Arsizio e Panathlon Club La Malpensa.