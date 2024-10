Si fingono tecnici di Alfa e rubano preziosi in un’abitazione di Gerenzano

Si fingono tecnici di Alfa, entrano in un’abitazione e rubano oggetti preziosi. E’ l’epilogo dell’ennesima truffa, questa volta riuscita, da parte di malviventi che si fingono tecnici della società Alfa srl – il gestore unico del servizio idrico della provincia di Varese – per raggirare i cittadini e derubarli.

A rendere noto quanto successo oggi in una abitazione di Gerenzano (nella zona di via Don Sturzo/Inglesina/F.lli Ghirimoldi) è l’Amministrazione comunale, che segnalando questo odioso episodio torna a mettere in guardia i suoi concittadini.

«Ricordiamo di non aprire mai la porta agli sconosciuti e avvisiamo subito parenti, amici o vicini – scrive l’Amministrazione sulla pagina Facebook del Comune – Contattiamo immediatamente la Polizia Locale allo 02 96399128, cell.3473615414, oppure le Forze dell’Ordine al Numero Unico per le Emergenze 112 (Carabinieri, Polizia, Ambulanza, Vigili del Fuoco, ecc), oppure la Caserma Carabinieri di Cislago allo 0296382263, o la Caserma Carabinieri di Saronno allo 0296367000».

L’Amministrazione ha anche ripubblicato la nota di Alfa in cui la società mette in guardia (ancora una volta) dal rischio furti e raggiri.

«Giungono periodicamente ai nostri uffici nuove segnalazioni relative a falsi operatori che bussano alle porte dei cittadini a nome di Alfa, chiedendo di poter entrare con la scusa di dover controllare contatori e impianti – si legge nel messaggio diffuso da Alfa – La regola è solo una: se insospettiti, non aprite! E ricordate: il personale di Alfa che si reca nelle vostre case per effettuare le letture dei contatori deve essere sempre munito dell’apposito tesserino di riconoscimento che – dietro richiesta – deve essere esibito. Alfa non effettua controlli sulla qualità dell’acqua a domicilio, né manutenzioni o riparazioni sugli impianti post-contatore (caldaie, scaldabagni, elettrodomestici). In ogni caso, nessuno è autorizzato a incassare denaro, assegni o qualsivoglia pagamento per il servizio idrico recandosi a casa degli utenti. Il personale di Alfa o di altre società incaricate della lettura non è in alcun modo autorizzato a richiedere in visione le bollette o altri documenti contrattuali a domicilio. Qualora si nutrano dubbi sull’identità dei letturisti è possibile chiamare il numero verde 800.103.500 per accertarsi che si tratti effettivamente di personale autorizzato»