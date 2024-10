Sono Gaffuri e Sasso i vincitori assoluti della Granfondo Tre Valli Varesine 2024

Grandissime soddisfazioni quelle che questa edizione haregalato per il comitato organizzatore della storica Società Ciclistica AlfredoBinda, che in una due giorni di celebrazione del ciclismo con Granfondo, Gravelrace e Time Trial Cronometro porta a Varese quasi 3500 atleti, per un recordassoluto di partecipazione.

Valevole come gara di qualificazione per i Campionati del Mondo di Gran Fondo UCI Gran Fondo World Championships 2025, la Tre ValliVaresine ha visto anche esprimersi una qualità tecnica importante sulle performance competitive.

Insieme alla Bra-Bra Fenix Internazionale Langhe Roero e Monferrato, alla Granfondo La MontBlanc e alla Granfondo Sestriere Colle delle Finestre, la manifestazione varesina fa parte, per il terzo anno consecutivo, del prestigioso circuito Specialized Granfondo Series.

Mediofondo Tre Valli Varesine

Una gara molto combattuta quella degli uomini sulla distanza minore. Il primo intertempo in cima all’Alpe Tedesco vede passare per primo Alessio Ferraro, con quasi un minuto di vantaggio su Gabriele Bardea e il tedesco Dennis Biederer. A metà gara è Samuele Oliveto a prendere il comando e a dettare il ritmo di un gruppetto di una decina di atleti che viaggiano compatti. Mattia Manfreda, Samuele Oliveto e Francesco Di Bratto passano compatti sul rilevamento di Bardello, inseguiti però a pochissimi secondi da un gruppo di diversi atleti. Il gruppo si porta compatto con oltre venti atleti fino al rettilineo d’arrivo dove si verifica un errore di interpretazione del percorso, che porta quindici atleti della categoria 19/34M ad imboccare per errore la corsia parallela a quella d’arrivo e a mancare, così, la finish line. Grande dispiacere da parte degli organizzatori per un epilogo che obbliga a neutralizzare la classifica di distanza e purtroppo non celebra a pieno la grande festa di una manifestazione che convince sempre di più.

Sulla Mediofondo femminile è Dalila Sasso, vincitrice lo scorso anno tra le donne al proprio personale esordio nel panorama granfondistico, a prendere presto il comando della gara insieme a Luisa Isonni. La leadership della Sasso si mantiene fino al traguardo che la vede vincitrice con il crono 2:56’17” (19/34W). Il podio è completato nell’ordine da Luisa Isonni 2:58’35” (50/54W) e da Sarah Palfrader 2:58’57” (50/54W).

Granfondo Tre Valli Varesine

La Granfondo con i suoi 127 km è un gioco da duri e i duri si mettono a giocare forte fin dai primi passaggi.

Sull’Alpe Tedesco Mattia Gaffuri (19/34M) segna da subito il passo con 40” secchi di vantaggio su Giovanni Loiscio e oltre un minuto su Manuel Bongiorno. Questa leadership si manterrà per tutta la gara, senza dare agli avversari possibilità d’appello. La classe dell’erbese non è nuova agli addetti ai lavori; ai recenti Campionati Mondiali di ciclismo UCI Gaffuri ha infatti conquistato la Granfondo riservata alla categoria 19-34M anni, precedendoil belga Kilian Baillivier e l’olandese Jeoren Van Voorde. Qui a Varese la sua presenza si sente forte e poco prima della metà gara, il suo vantaggio sui diretti inseguitori è di circa 1’50”. Alle sue spalle l’inseguimento è guidato da Manuel Bongiorno, Matteo Freddi e Filippo Bianchi, che guidano un gruppo nutrito di oltre 15 atleti. Sul traguardo a vestirsi d’oro è proprio Gaffuri in3:12’13” con Giovanni Loiscio secondo in 3:13’32” (19/34M) e l’olandese Vermeulen Jordy terzo con 3:14’00”.

Roberta Bussone tra le donne della gara su distanza più lunga è la prima a passare sull’intertempo sull’Alpe, con un vantaggio di 30”sulla connazionale Francesca Tommasi e sulla venezuelana Vanessa Santeliz. Nel corso di tutta la gara i valori in campo non cambiano sostanzialmente con il quartetto di testa Bussone, Tommasi, Santeliz e Medri a dettare le regole del gioco.

Sulla finish line a vestire la corona di regine di questa edizione 2024 della Granfondo Tre Valli Varesine sono in due; entrambe con il crono di 3:47’34”, Francesca Tommasi vince la categoria 19/34W, mentre Roberta Bussone domina la categoria 40/44W. Completa il podio assoluto Giulia Medri con 3:50’58” (19/34W).