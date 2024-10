Sorpreso a Como a svaligiare un supermercato: arrestato dalla Polizia

Verso le 6.30 di domenica mattina, una volante è stata inviata in via Pio XI nel quartiere di Sagnino a Como dove all’interno di un supermercato si stava consumando un furto: giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente notato che una delle porte di sicurezza poste sul retro dell’esercizio commerciale era stata forzata e una volta entrati, hanno sorpreso un 34enne con in mano uno dei registratori di cassa del supermercato.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha lasciato cadere a terra la cassa tentando una timida fuga all’interno degli spazi ma è stato prontamente fermato e assicurato. L’immediata ispezione sulla sua persona ha permesso ai poliziotti di trovargli addosso una pietra di medie dimensioni – utilizzata per forzare la porta del retro e le casse – e poco distante un cestello colmo di merce di proprietà del supermercato, già preparata per essere trasportata all’esterno – tra la merce vi erano anche due prosciutti crudi del valore di quasi 900 euro -. Sul luogo nel frattempo è intervenuto anche il proprietario del supermercato, che aveva dato l’allarme al 112 NUE, al quale è stata contestualmente riconsegnata la merce e invitato in Questura per sporgere la denuncia di furto. Il 34enne milanese è stato portato in Questura dove è stato identificato con precisione e dove sono emersi i suoi precedenti penali e di polizia che aveva collezionato nel tempo, infine è stato arrestato per furto aggravato. Avvertito dell’arresto, il P.M. di turno ha disposto il trattenimento dell’uomo fissando il suo processo con il rito del direttissimo per lunedì mattina alle 11.30.