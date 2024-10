SOS della Valbossa cerca nuovi volontari: corsi e open day ad Azzate

La Pubblica Assistenza SOS della Valbossa di Azzate sta cercando nuovi aspiranti volontari.

Se sei interessato a diventare soccorritore, è il momento giusto per partecipare al loro corso dedicato, con inizio il 5 novembre 2024. La presentazione ufficiale del corso si terrà presso la sede di SOS della Valbossa, in via 2 Giugno 8, alle 21:00. Durante la serata verranno spiegati i dettagli del percorso formativo e le modalità di iscrizione.

Per chi desidera saperne di più sul lavoro quotidiano della Pubblica Assistenza, SOS della Valbossa organizza inoltre una giornata informativa il 27 ottobre 2024, dalle 9:00 alle 14:00, sempre presso la loro sede. In questa occasione sarà possibile conoscere i volontari, vedere da vicino i mezzi di soccorso e scoprire come operano sul territorio.

Per maggiori informazioni o prenotare la tua partecipazione, puoi contattare il numero 0332 890244, scrivere a sosdellavalbossa@sosdellavalbossa.it, o visitare i profili social @SOSValbossa su Facebook e Instagram.