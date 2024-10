Sottopasso di Crenna cancellato? “Si farà, in programma nel 2028/29”.

Il sottopasso non si fa più. Anzi sì, si farà, ma richiederà ancora qualche anno.

Lo dice il sindaco Andrea Cassani, di fronte alla denuncia delle opposizioni che hanno scoperto (da una delibera della Regione) che i fondi regionali previsti per l’opera verranno trasferiti su altro intervento, il rifacimento parziale del viadotto della Mornera.

«Ma non è vero che il sottopasso non si farà» dice il sindaco Cassani. «Rfi (il gestore della rete ferroviaria Fs, ndr) lo tiene programmato per il 2028/2029». L’opera nasce infatti per iniziativa della società Fs, che ha l’interesse a eliminare l’unico passaggio a livello a Gallarate, dal momento che le intersezioni tra strada e ferrovia sono sempre possibili fonte di incidenti o irregolarità d’esercizio. Il Comune l’ha comunque inserito nelle sue priorità d’intervento, prevede di mettere soldi della casse comunali e lo conferma.

E allora cosa è successo? Perché si è chiesto a Regione Lombardia di cambiare la destinazione dei soldi? «Il sottopasso è programmato per il 2028/2029, ma le risorse di Regione erano da spendere entro il 2026» continua Cassani. «Noi abbiamo chiesto l’ennesima proroga a Regione ma non si poteva spostare ulteriormente al di là della data del 2026. O si perdeva il finanziamento oppure si convertiva su altra opera».

Per questo si è deciso di trasferire l’importo sul rifacimento (parziale) della Mornera. «Avendone valutato la affinità funzionale come opera stradale in relazione alla ferrovia, Regione ha dato l’assenso a spostare l’importo». Si interverrà per il rifacimento del piano stradale e dei guard rail laterali, non sulla struttura del viadotto in sé.

«Politicamente mi viene da dire alle opposizioni che se chiedessero meglio le cose, invece si fare conferenze stampa, eviterebbero di fare figuracce. Si sono inventati anche il tour dei quartieri dopo che ho avviato il mio tour, non hanno neanche l’originalità di fare cose nuove» dice pungente Cassani.

Quanto al sottopasso, rimane la previsione e viene aggiornata la data: «nel 2028/2029 si farà». L’importo di quasi dieci milioni di euro resta significativo: «Rfi dovrà mettere fondi propri al posto di Regione», dovrà dunque aggiungere al proprio piano la cifra di 1.950.000 euro. Si confida anche nel riassorbirsi dell’aumento dei costi negli ultimi due anni, successivo alla crisi geopolitica.