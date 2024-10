Tenta un borseggio in stazione a Saronno, poi aggredisce due agenti con spray urticante

Momenti di concitazione oggi attorno all’ora di pranzo alla stazione di Saronno, dove un tentato borseggio si è trasformato in una rapina impropria.

Erano circa le 13 quando un cittadino extracomunitario ha tentato di rubare il portafogli di un viaggiatore in attesa del treno. La vittima, un ragazzo di 25 anni, se ne è accorto e ha reagito, attirando l’attenzione di un agente della Polizia locale di Saronno e un agente della Polizia di Stato liberi dal servizio che sono intervenuti per fermare il ladro. Quest’ultimo per scappare ha aggredito i due agenti con uno spray al peperoncino.

In stazione è poi arrivata una pattuglia del servizio radiomobile dei Carabinieri che ha bloccato al fuga dell’aggressore e lo ha arrestato con l’accusa di rapina impropria. (immagine di repertorio)