Torna a Cocquio Trevisago la festa ungherese in versione autunnale

La Casa Ungherese Magyar Ház Associazione Culturale assieme al comitato Semestre Ungherese 2024 (JRC di Ispra) organizza due serate durante le quali sarà possibile provare la gastronomia ungherese mentre ascoltate la buona musica folkloristica e imparate anche qualche passo di danza.

Il gruppo folcloristico Dűvő e i ballerini professionisti Gabi Hejczei e Gyula Repka arrivano direttamente dall’Ungheria e proporranno il cosidetto metodo della casa-danza.

Nel 2011 l’Unesco ha incluso il “metodo” delle sale da ballo ungheresi nel cosiddetto “Registro delle migliori pratiche di conservazione delle tradizioni popolari”.

Si tratta di un movimento culturale sviluppatosi negli anni ’70, integrato e orientato alla comunità per la conservazione del patrimonio culturale spirituale.

L’evento di venerdì 11 ottobre si terrà dalle ore 19 nella mensa (nuova) del Joint Research Centre. Propone piatti ungheresi, un bar con vino ungherese e la birra artigianale di Mad Scientist.

L’evento di sabato 12 ottobre si terrà dalle ore 20 presso la tensostruttura in via Martiri Cristiani 18 (ex Via Gen. P. Maletti) adiacente alla chiesa parrocchiale di S. Andrea di Cocquio Trevisago e prevede un buffet di stuzzichini e dolci ungheresi.

È possibile prenotare la serata di sabato sul sito sul ticketsource o pagare all’ingresso. Adulti: 10 euro, ragazzi (sotto 14): 5 euro.

https://www.hungariansemester2024.com/events-1/an-evening-with-hungarian-live-music-dances-food-and-drinks-at-cocquio-trevisago