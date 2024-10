Tra cielo e terra a Cavaria con Premezzo

Nel weekend del 26 e del 27 ottobre a Cavaria con Premezzo, con il Patrocinio del Comune, presso l’antico palazzo comunale di via Ronchetti n°324 si terrà l’evento culturale “Tra cielo e terra” (tracce e condivisione dell’esperienza artistica) organizzato dall’Associazione Keramicos Aps. La mostra proporrà ai visitatori un percorso multisensoriale, comprendente l’esposizione di opere di vario genere e stile, accomunate dall’obiettivo di arrivare direttamente al cuore delle persone per farle apprezzare i propri talenti nascosti, facendo percepire la propensione originale ed unica che ogni artista ha impresso nelle sue creazioni.

Gli autori hanno intrecciato una miriade di vibrazioni per creare una risonanza armonica dove l’emozione attraverso la pittura, la scultura, la musica, la fotografia, il potere evocativo delle parole, la fragranza delle essenze, permette il coinvolgimento totale dei sensi, al fine di entrare in punta di piedi in un vortice di sensazioni e guardare con gli occhi dell’anima. L’evento vuole essere un viaggio alchemico verso una maggiore consapevolezza di Sé raccogliendo e trasmettendo l’esperienza di 18 artisti, a cui si aggiungerà uno spazio espositivo riservato ai ragazzi dello “Space”, progetto educativo di aggregazione rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani voluto dal Comune di Cavaria con Premezzo e gestito dagli educatori professionisti che collaborano con la Coop. Sociale Naturart, realtà locale impegnata da anni nel supportare le attività di socializzazione per i giovani.

Si potranno visionare le opere di artisti provenienti dalle province di Como, Milano e Varese tra cui Nadir Lenzi, Mario Marini, Marcello Papaleo, Giovanbattista Romano, Franco Testa e delle artiste Ivana Bonandini, Paola Bragagnolo, Barbara Canaglia, Antonella De Laurentis, Luisa Maria Ielo, Marika Savasto, Lucia Pisanello, Monica Latorraca, Silvia Turrina, Cona Katia Vitello e Antonella Gagliardi con il coordinamento dello spazio espositivo ad opera di Loredana Siano. Per arricchire la due giorni di esposizione si terranno delle conferenze, la prima sabato 26 ottobre alle ore 16.00 a cura di Gianbattista Romano sul tema “reAzione o creAzione” e la seconda domenica 27 ottobre alle ore 11.00 a cura di Mario Marini con la presentazione del libro “Lassù in alto”.

PROGRAMMA: Sabato 26 ottobre Ore 14.30 Apertura Ore 15.00 Inaugurazione della Mostra e Saluti Istituzionali Ore 16.00 Conferenza reAzione o creAzione” di Gianbattista Romano Ore 18.30 Chiusura Domenica 27 ottobre Ore 10.00 Apertura Ore 11.00 Presentazione della Mostra Ore 15.00 Conferenza sul libro “Lassù in alto” di Mario Marini Ore 18.30 Chiusura