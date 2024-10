Tra riviste storiche e influencer, a Glocal parliamo di comunicazione musicale

Un incontro dedicato alla comunicazione musicale, ai cambiamenti che ha vissuto negli anni anni, all’impatto che i social media e le nuove tecnologie hanno avuto in questo contesto. Una chiacchiera per conoscere le professioni che operano in questo campo.

L’evento, intitolato “Tra riviste storiche e influencer, la comunicazione musicale a due velocità”, parte del più ampio programma di Glocal Festival, riunirà professionisti del settore per riflettere su come oggi si racconta la musica e quali sono le sfide che la comunicazione musicale dovrà affrontare in futuro.

L’incontro vede professionisti come Franco Zanetti, direttore di Rockol.it, che porterà il suo punto di vista sulla lunga tradizione delle riviste musicali e su come il panorama editoriale stia cambiando. Nicholas David Altea, giornalista e social media manager, che esplorerà il ruolo delle strategie di comunicazione digitale nel settore musicale. Francesco Italiano, founder di RC Waves e artist manager, offrirà il suo punto di vista sulla gestione degli artisti nell’era delle nuove piattaforme. Jessica Gaibotti, press officer e public relations manager, nonché founder di ABOUT, condividerà la sua esperienza sull’evoluzione del rapporto tra media e mondo musicale. Adelia Brigo, giornalista di VareseNews, porterà una prospettiva locale su questi temi.

L’evento sarà un’occasione preziosa per chi vuole approfondire le nuove dinamiche della comunicazione musicale, esplorando le opportunità offerte dal digitale e dalle tecnologie emergenti, con uno sguardo rivolto al futuro.

Sabato 9 novembre 2024, dalle 16:30 alle 18:30, la Sala VareseVive di via San Francesco d’Assisi 26 di Varese. Ingresso libero e gratuito, aperto a tutti. Un evento organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Questo incontro garantisce crediti per la formazione permanente dei giornalisti. Per ottenere i crediti dei giornalisti è necessario registrarsi sulla piattaforma Formazione giornalisti. Tutti gli altri interessati possono accedere alla sala senza prenotazione e gratuitamente.