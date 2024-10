Tre Valli, il rispetto dovuto ai corridori e quello che i corridori non hanno avuto

In 103 anni di storia, la Tre Valli Varesine non si era mai fermata, guerra mondiale esclusa. Né col caldo – si è gareggiato spesso intorno a Ferragosto, né col vento e neppure con il nubifragio. Attenzione: non parliamo del ciclismo dei tempi eroici rispetto a cui non si possono fare confronti, parliamo dell’edizione 2007 quando arrivarono al traguardo in 13, con volata a due tra Christian Murro e Alessandro Bertolini che in via Sacco sollevarono un metro d’acqua ai lati della bicicletta.

Galleria fotografica La conferenza stampa di Tadej Pogacar e Renzo Oldani 4 di 11

Oggi no: oggi il gruppo si è fermato ben presto e paradossalmente lo ha fatto dopo che su Varese era appena terminato un vero e proprio diluvio, quello che ha causato la fuoriuscita copiosa di acqua dai tombini nei pressi della Schiranna e riempito d’acqua l’intera sede stradale. Comprensibile avere paura, in quel momento nel momento del fortunale, doveroso garantire la sicurezza dei corridori e di tutto il seguito: per queste ragioni la logica avrebbe consigliato di neutralizzare la gara per un giro e valutare poi il da farsi. Lo ha detto anche Stefano Zanini, d.s. dell’Astana: «Poco prima le condizioni erano pessime, ci siamo fermati quando le cose stavano migliorando».

Invece no: piede a terra sotto al traguardo e tutti a casa “perché i corridori hanno chiesto di fermarsi”. Chi, quanti, di che squadre non è dato sapere anche se poi è stato Tadej Pogacar a presentarsi in sala stampa e spiegare le ragioni del gruppo (è prassi che gli uomini più importanti si prendano queste responsabilità ndr). Gruppo che però forse non era così convinto e bastava fare un giro tra i pullman per capire che molti si sono adeguati: qualcuno si era appena cambiato la maglia dopo il nubifragio ed aveva ripreso a pedalare, qualcun’altro era in coda e non ha avvertito il senso di pericolo che hanno (anche in modo legittimo) avuto gli uomini in testa al plotone.

E poi c’erano le sei formazioni con un uomo in fuga: tra questi c’erano almeno due capitani o presunti tali come lo spagnolo Enric Mas della Movistar e il francese Romain Bardet della DSM che stavano interpretando la Tre Valli all’attacco e che stavano pedalando quando i colleghi si sono fermati. Sicuri che sarebbero stati d’accordo sullo stop? Qualcuno glielo ha chiesto?

Il tutto messo a confronto con quanto avvenuto al mattino, quando le atlete della gara femminile hanno ricevuto un accorciamento del chilometraggio e in cambio hanno dato sudore, fatica, tattica e volontà per portare a termine la Tre Valli nonostante le pessime condizioni atmosferiche. Dimostrando che si può dare spettacolo anche sotto la pioggia, magari frenando un metro prima o prendendo le curve con maggiore cautela.

L’impressione – rinforzata dalle parole di uno che conosce bene il gruppo, Stefano Garzelli – è che le cattive previsioni del tempo abbiano in qualche modo fatto premeditare al gruppo il ritiro collettivo. «Non è neanche iniziata» sferza il Garzo, due volte vincitore e oggi commentatore Rai senza troppi peli sulla lingua (ma non è uno dalla polemica gratuita), e viene quasi da pensare che la condotta tattica di Mas e Bardet sia stata una presa di posizione verso chi storceva il naso già a Busto Arsizio. Anche perché la “soluzione” proposta poi da Pogacar fa letteralmente acqua da tutte le parti (accorciare la femminile e far partire prima la maschile avrebbe ugualmente portato la gara in bocca al maltempo)

A rimetterci, in questa situazione, sono tutti quelli che hanno speso il proprio tempo per la Tre Valli. Per gli organizzatori, innanzitutto, e per tutta quella enorme macchina che si muove al loro fianco (sponsor, istituzioni, volontari…), ma anche per chi si è preso una giornata di ferie per assistere alla corsa (il pullman della UAE con Pogacar è stato circondato da un muro di tifosi desiderosi di vedere da vicino il numero uno del ciclismo mondiale), per gli addetti ai lavori e per la città che ha assorbito la portata di questa manifestazione chiudendo strade e scuole per permettere la disputa della Tre Valli.

Ecco: se da un lato il rispetto dovuto ai corridori e l’attenzione massima alla sicurezza sono cose sacrosante (lo ha ribadito anche il patron Renzo Oldani), dall’altro anche i corridori (chi li dirige, chi li paga) dovrebbero aver rispetto di chi fa di tutto per metterli in condizione di lavorare. E invece, in Italia, negli ultimi anni la soluzione del piede a terra è stata usata troppo spesso, ennesimo esempio di come il ciclismo tricolore stia attraversando il periodo più buio della propria storia, in diversi ambiti.