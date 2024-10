Il dress code era: un tocco di arancione.

Galleria fotografica Un party arancione per i 100 anni del Borducan 4 di 39

E si sono presentati in 200, con quel tocco: chi con una sciarpa, chi con una cravatta, chi con un maglione, una borsa o anche solo un nastrino. Tutti loro sono saliti al borgo, in una uggiosa giornata di ottobre – che in cima al sacro Monte è diventata però di colpo affascinante e malinconica… – hanno voluto celebrare con questo tocco la festa di compleanno del caffè Borducan, che è nella sede odierna dal 1924.

LA STORIA DEL BORDUCAN

Al party hanno partecipato anche alcune delle massime autorità varesine come il prefetto Salvatore Pasquariello, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Varese Davide Galimberti con la vicesindaco Ivana Perusin.

Un segno di stima e di riconoscenza per i proprietari dello splendido albergo, la Famiglia Bianchi, e per il gestore dal 2017 del locale Riccardo Santinon, che ha riportato agli antichi splendori un vero e proprio “monumento cittadino”.

Non c’erano però solo loro: tra le splendide mura dell’hotel ristorante c’erano anche molti rappresentanti della Varese imprenditoriale, ricettiva e turistica: che hanno potuto assaggiare un ottimo “Borducan Spritz” (realizzato con liquore Borducan e Prosecco) e un analogo cocktail con il nuovo nato di casa Borducan: il liquore Tre Fiori, che ha reso il bicchiere di un bel verde smeraldo oltre che dal gusto secco e piacevole. Ad allietare ancor più la serata, una band dixieland, la Dixie Blue Blowers, e a fine party anche una torta alla panna a forma di 100, come gli anni del caffè.