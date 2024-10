Un Varese incerottato fa rotta su Borgaro

La vittoria contro il Fossano (leggi qui) ha dato seguito al percorso netto del Varese al “Franco Ossola” con cinque vittorie in cinque appuntamenti a Masnago per i biancorossi tra Coppa Italia e campionato. Il successo manca invece in trasferta, dove Vitofrancesco e compagni hanno finora conquistato tre pareggi.

ROTTA SU BORGARO

Per cercare di interrompere la striscia di pareggi e conquistare il primo successo esterno, il Varese è atteso domenica 13 ottobre (ore 15.00) a Borgaro Torinese. I torinesi in casa hanno finora vinto due gare su tre: sconfitte Gozzano e Imperia, l’unica a far bottino è stata l’Albenga con un netto 3-0. Stesso risultato anche nello scorso impegno di campionato, con il Borgaro che ha rimediato una rotonda sconfitta a Sanremo con tre reti subite nel primo tempo.

IL PRECEDENTE

L’ultima volta del Varese a Borgaro fu il 3 settembre 2017 quando la squadra allora guidata da Salvatore Jacolino iniziò il campionato con un pareggio 1-1 grazie alla rete di Careccia nel recupero (leggi qui la cronaca). Quella stagione finì poi male, con l’addio di tanti protagonisti, compreso l’allenatore poi sostituito da Paolo Tresoldi, fino alla retrocessione in Eccellenzo dopo il playout perso a Voghera contro l’OltrepoVoghera.

SITUAZIONE INFERMERIA

Il Varese ha ripreso mercoledì gli allenamenti dopo un martedì di riposo in più dopo la dura settimana con il turno infrasettimanale. Non arrivano buone notizie dalle Bustecche perché continua ad essere affollata l’infermeria biancorossa. Ai lungo degenti Stefano Molinari e Paolo Ropolo – che ha iniziato a correre – settimana scorsa si sono aggiunti anche Giuseppe D’Iglio, Bilario Azizi, Stefano Ferrieri e Zakaria Daqoune. Starà fuori per almeno un mese e mezzo D’Iglio, per Azizi i tempi potrebbero essere più corti ma sarà difficile vederlo a Borgaro. Più probabile il rientro di Ferrieri che ha iniziato il recupero, così come dovrebbe rientrare in tempo anche Daqoune che ha rimediato una botta.