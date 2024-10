Varese Corsi brinda al successo e sono pronte 100 nuove proposte di corsi a novembre

La nuova edizione di Varese Corsi è partita con il turbo: dall’avvio di fine settembre ad oggi, sono già più di 2000 i cittadini che hanno scelto di partecipare. I molti corsi che hanno registrato il sold out hanno spinto gli organizzatori a proporre una seconda tornata autunnale di proposte, con inizio a novembre, una novità questa mai sperimentata prima.

Un centinaio circa le nuove proposte: oltre ai più classici corsi di pilates, yoga, ginnastica dolce, arti marziali, lingue, disegno e restauro, in questa tornata spiccano alcune interessanti novità. Dal corso su ‘nutrizione e benessere’ (LEGGI QUI), al corso su Apple e Iphone che si terrà in Elmec (LEGGI QUI), dai corsi di cucina su pasticceria, vini, pasta fresca e vini (LEGGI QUI). Si replicano poi alcuni corsi che hanno registrato da subito il tutto esaurito, e che contano molte persone in lista di attesa, come il corso di pizzica (LEGGI QUI), di tango (LEGGI QUI), il corso su falconeria (LEGGI QUI), o i corsi di ceramica (LEGGI QUI).

“Il Comune di Varese – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – si era dato, tra gli obiettivi del nuovo progetto di VareseCorsi, quello di aumentare in modo significativo la partecipazione dei giovani alle proposte formative. Siamo molto contenti dunque che già i primi risultati siano positivi visto che la prima fascia per numero di iscritti è quella compresa tra i 25 ed i 34 anni. Tutto questo potenziando anche la proposta per tutte le altre fasce di età. Un altro risultato molto importante è stato l’apprezzamento del pubblico verso il nuovo spazio riqualificato della scuola di Calcinate che è diventato in poco tempo un vero e proprio Hub della formazione aperto al quartiere e alla città”.

Il successo di questi primi mesi si basa anche su una nuova modalità di approccio e di comunicazione, ma soprattutto su una offerta più vicina alle passioni dei nostri giovani e in generale di tutti le fasce di età. Coerentemente con questo dato sono molti i corsi dedicati ai più giovani anche a novembre come il corso per deejay (LEGGI QUI), i diversi corsi di chitarra (LEGGI QUI), il corso di disegno manga (LEGGI QUI) ed il richiestissimo corso su Instagram (LEGGI QUI). Dedicato poi ai giovani tra i 13 ed i 25 anni il primo corso di Pilates Young (LEGGI QUI).

Per gli appassionati, al MIV, un corso sulla Storia del Cinema di Animazione (LEGGI QUI) ed uno sulla Scrittura di gialli (LEGGI QUI). Il Teatro dei Burattini di Chicco Colombo guiderà i corsi di Lettura ad alta voce, di Teatro Kamishibaj e lo splendido corso ‘I nonni raccontano’ (LEGGI QUI). Non manca la scelta, si tratta solo di cercare il corso più amato su www.varese-corsi.it.

Informazioni: info@varese-corsi.it – Tel +39 338 673 1044

Sportelli segreteria: