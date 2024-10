Via Curtatone, le ultime attiviste scendono dagli alberi: “Abbiamo resistito per difendere il bosco”

Le ultime due attiviste arrampicate sui cedri per difendere il bosco di via Curtatone durante lo sgombero sono scese nella tarda mattinata.

Dopo ore di resistenza, hanno accettato di scendere grazie all’approccio “dialogante” dei vigili del fuoco. Il bosco intorno a loro era già stato in gran parte abbattuto.

In una video intervista, le due giovani hanno raccontato l’esperienza vissuta, definendo la distruzione degli alberi “un atto straziante”. “Abbiamo resistito sugli alberi per difendere querce secolari, ma in pochi minuti sono state abbattute, un danno irreversibile per l’ecosistema urbano”.

Le attiviste hanno spiegato: “Ora continueremo la nostra lotta, non ci fermeremo, vogliamo sensibilizzare la comunità contro la cementificazione delle aree verdi e difendere i boschi rimasti”.