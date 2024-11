«40.000 euro per risarcire una causa di mobbing», la variazione di bilancio a Mercallo accende la polemica

Nel consiglio comunale di Mercallo la sera di mercoledì 27 novembre, tra i punti all’ordine del giorno c’era anche la ratifica della delibera di giunta relativa a una variazione del bilancio 2024/2026. Nel dettaglio, la modifica riguarda una cifra di 40.000 euro. Ad accendere il disaccordo dell’opposizione, però, sono state soprattutto le motivazioni di questa variazione.

«L’importo – ha sottolineato la capogruppo di Mercallo Futuro ideale Francesca Madoglio – è destinato a risarcire la parte lesa di un contenzioso tra il Comune di Mercallo e un ex-dipendente comunale. Il contenzioso in questione riguarda un caso di mobbing: una forma di violenza psicologica sul luogo di lavoro. La gravità di tali situazioni richiede un’attenzione particolare da parte del datore di lavoro e/o del responsabile del personale, attenzione che evidentemente non è stata posta. Leggendo il ricorso e i documenti di causa, apprendiamo che vi sia stata una diretta responsabilità e una corresponsabilità da parte dell’amministrazione comunale, che con il proprio atteggiamento ha dato luogo alla causa promossa dall’ex dipendente».

«È inaccettabile – ha aggiunto Madoglio – che famiglie e le imprese, con le loro tasse, siano costrette a sostenere il peso di decisioni sbagliate di un’amministrazione continuamente coinvolta in cause legali di varia natura e gravità con privati cittadini ed ex dipendenti comunali, che in soli 3 anni ci hanno portato a sperperare oltre € 62.000 in spese legali, oltre al risarcimento di € 40.000».

«Il Comune – ha risposto successivamente l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Tessarolo – non è responsabile di nessun episodio di mobbing. La situazione attuale è stata generata da un caso sorto tra due dipendenti comunali».