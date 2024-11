A Besozzo una camminata contro la violenza sulle donne

Il Comune di Besozzo, in collaborazione con l’associazione Donna Sicura ODV e i Gruppi di Cammino di Besozzo, organizza per sabato 23 novembre dalle 15 alle 16 e 30 , una speciale camminata contro la violenza sulle donne.

L’evento, che si svolgerà lungo le vie del paese, rappresenta un momento di riflessione e unione per sensibilizzare su un tema di grande rilevanza sociale.

La camminata prenderà il via dalla panchina rossa situata nel Parco del Cioss di Besozzo Superiore.

I partecipanti sono invitati a indossare o esporre qualcosa di rosso, colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, per sottolineare il messaggio dell’iniziativa: “L’unione fa la forza”.

Durante il percorso, il pubblico potrà assistere a varie esibizioni e momenti di riflessione che si alterneranno in diversi punti del paese. In via Zangrilli ci sarà un’esibizione di danza a cura di Danza 360. Al monumento “Il Risveglio della Coscienza” il monologo dell’attore Romano Maran della Compagnia Duse, sul tema della donna. Alla Terrazza del Faro l’intervento dell’avvocata Romana Perin sulla tutela dei diritti delle donne. Nel Cortile del Comune di Besozzo si terrà un momento musicale con Ivan Vecchi. E infine la donna nel Dipinto con una presentazione di Laura De Towns. Sono previsti ospiti a sorpresa che arricchiranno il percorso con momenti inaspettati e coinvolgenti.