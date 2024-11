A Busto Arsizio il primo “laboratorio” per aprire un’impresa

L’Amministrazione comunale promuove un evento informativo volto a promuovere la nascita di nuove imprese: si tratta di “Busto Lab: come aprire una nuova impresa”, che si svolgerà sabato 30 novembre a partire dalle 9.30 nel foyer del Museo del Tessile, a cura del SUAP (in forma associata dei Comuni di Busto Arsizio, Gorla Maggiore e Marnate), in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, Confindustria, Camera di Commercio di Varese e Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio.

L’iniziativa si propone di offrire un primo orientamento, qualificato e individuale, per far conoscere agli aspiranti imprenditori i principali interlocutori a cui rivolgersi per muovere in concreto i primi passi per l’avvio di una nuova impresa.

I desk informativi saranno a cura di:

– Camera di Commercio di Varese: avvio di impresa e start up innovative, registro imprese, firme digitali/Spid;

– Confcommercio, Confindustria e Confartigianato: credito, finanza, incentivi

– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio: forma giuridica, aspetti contabili e fiscali;

– SUAP in forma associata (Comuni di Busto Arsizio, Marnate e Gorla Maggiore): procedure amministrative per l’avvio dell’attività.

L’accesso ai desk è su appuntamento, con iscrizione gratuita a questo link (da effettuare dal 13 al 27 novembre compilando il modulo nella maniera più specifica possibile, in modo da consentire agli uffici di indirizzare la richiesta ai desk più adeguati): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8kU-FOZR8AzBW9VSmNPmH-2rkCOpuI6nHNghFV_Q0i7QccA/viewform

In continuità con il convegno organizzato l’anno scorso dall’assessorato allo Sviluppo Economico “Busto Lab: strategie di ospitalità”, parteciperà alla giornata anche l’Associazione BBVarese – Associazione B&B dei 7 Laghi con un corner, ad accesso libero, per le informazioni relative all’avvio e alla gestione di strutture ricettive extralberghiere. Dopo il convegno, in città si è registrato un notevole incremento di questo genere di attività e il trend è ancora in aumento; i nuovi imprenditori possono cogliere l’occasione per informarsi su tutti gli adempimenti.

Quello di sabato 30 novembre rappresenta il quarto appuntamento promosso dall’assessorato e dal Suap per offrire supporto a cittadini e imprese; oltre all’approfondimento sulle strutture ricettive del 2023, nel 2021 è stato organizzato l’incontro “Il Suap della città di Busto Arsizio a supporto dell’impresa” e nel 2022 “BustoLab, ITS e Imprese per lo sviluppo del territorio”.