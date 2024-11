A Busto Arsizio uno speciale annullo filatelico per celebrare il 160° anniversario della concessione del titolo di città

Poste Italiane, in collaborazione col comune di Busto Arsizio, curatore dell’evento, celebra il centosessantesimo anniversario della concessione del Titolo di Città con uno speciale annullo filatelico che, nel formato tondo, riproduce in vignetta lo stemma comunale: lo scudo troncato di rosso e d’argento, due lettere maiuscole B dell’uno nell’altro, la fiamma di rosso nascente dalla punta dello scudo e ornamenti esteriori di Città. In corona: 160° anniversario concessione Titolo di Città, concesso con RDL del 30 ottobre del 1864.

L’annullo filatelico sarà disponibile per la cittadinanza sabato 30 novembre dalle ore 16:30 alle ore 20:00 presso la postazione attivata in via Molino, 2 a Busto Arsizio in occasione della presentazione del volume “Storia di Busto e le relazioni” di Antonio Crespi Castoldi (1614), traduzione di Luigi Belotti (1927), ristampa in edizione limitata a cura dell’associazione Famiglia Bustocca che per l’occasione potrà essere impreziosito col timbro speciale.

Alle 16:30 nella prestigiosa Sala Tramogge dei Molini Marzoli è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza delle Autorità.

Presso la postazione di Poste Italiane sarà possibile acquistare le più recenti emissioni di carte valori e prodotti di pregio del collezionismo storico postale.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi, allo sportello filatelico di Busto Arsizio in via Mazzini, 9 per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.