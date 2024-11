A Gavirate si apre via Dunant dove ha sede la Croce Rossa del Medio Verbano

Una nuova panchina rossa verrà inaugurata a Gavirate. In occasione della Giornata internazionale contro la Violenza alla donna, che cadrà il prossimo 25 novembre, la Croce Rossa Comitato del Medio Verbano e l’amministrazione cittadina domenica 24 novembre alle ore 10.30 intitoleranno a Jean Henry Dunant la nuova via che collega piazza De Gasperi a Viale Ticino dove c’è la sede della CRI al civico 2. Per l’occasione sarà presentata anche la nuova installazione diventata simbolo della lotta alla violenza di genere parte del progetto “no al silenzio, sì alla vita”. A seguire, piccolo rinfresco.

L’amministrazione gaviratese ricorderà la giornata contro la violenza alle donne a partire dal 23 con un convegno sempre a cura del Comitato di Croce Rossa Verbano in sala consiliare a partire dalle 20.30. Nel corso della serata Caterina Carnovale ,Volontaria CRI presso Comitato CRI Area Sud Milanese, modererà gli interventi: “Quando allarmarsi: aspetti psicologici ed emotivi della donna in contesti potenzialmente pericolosi” della Dott.ssa Marchiori Martina (Psicologa) “La donna e le molestie nel mondo del lavoro supporti economici” della Dott.ssa Cozma Marinela (Operatrice sindacale e Mediatrice culturale) e “Strumenti legali e giuridici Legge 69 Codice Rosso” della Dott. Cinquarla Manuel (Criminologo)

Il giorno successivo, domenica 24, alle 16.30 in auditorio ci sarà la proiezione del film “Pomodori verdi fritti alla fermata del tram” con le presentazioni di Angela Lischetti e Matteo Inzaghi.

La cittadinanza è invitata a indossare qualcosa di rosso. È richiesta la prenotazione: 345 799 4581 – CRI del Medio Verbano medioverbano.sviluppo@lombardia.cri.it.