A Ispra Gattino sale su una pianta fino a 15 metri a farlo scendere ci pensano i Vigili del fuoco

Una brutta avventura è capitata oggi, domenica 24 novembre, a un gattino poco prima delle 13 a Ispra. L’animale si è arrampicato su un albero fino a all’altezza di 15 metri. Una volta arrivato sulla cima non riusciva piú a scendere e ha iniziato a miagolare per attirare l’attenzione. E così sono stati chiamati Vigili del fuoco che con un’autoscala lo hanno raggiunto e portato in salvo tra una soffiata e miagolio.

Secondo il portale Petme, il motivo di questo comportamento dei gatti sembra risiedere nella loro conformazione fisica. Per la salita il gatto sfrutta la sua capacità di grande accelerazione. Con qualche passo è in grado di saltare sul tronco della pianta e di ancorarsi con l’aiuto delle unghie delle zampe posteriori. Raggiungere la cima per l’animale è sia un’attività per dimostrare la sua bravura, sia un’attività divertente. Non lo è altrettanto la discesa, che comporterebbe una retromarcia. Il gatto, infatti, per sfruttare a pieno la forza delle sue zampe, dovrebbe scendere indietreggiando, sfruttando quindi sempre la presa di quelle posteriori. A bloccarlo è anche la paura per l’altezza, quella che noi umani chiameremmo senso di vertigine, che può essere affrontata solo attraverso una richiesta di aiuto. I continui miagolii ripetuti ne possono essere un segnale.