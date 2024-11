A Malnate si valorizzano i giovani studenti con il “Premio Carrara”

Lunedì 25 novembre, dalle 18.00 alle 20.00, all’Aula Magna “Falcone e Borsellino” della scuola secondaria di primo grado “N. Sauro” di Malnate, si terrà una cerimonia speciale dedicata alle eccellenze scolastiche e agli alunni meritevoli dell’Istituto.

Durante l’evento, promosso grazie al contributo della Fondazione della Comunità di Malnate, verranno consegnati i Premi del Fondo “Mariella e Luigi Carrara”, un’iniziativa che mira a valorizzare le giovani eccellenze malnatesi e a sostenere i percorsi di studio degli alunni che si sono distinti nell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nell’anno accademico 2023/2024.

Un premio per il merito scolastico

Il Premio Carrara, istituito in memoria di Mariella e Luigi Carrara, figure di spicco della comunità malnatese, ha l’obiettivo di promuovere l’impegno e il miglioramento accademico. Otto premi saranno attribuiti a studenti che hanno ottenuto i migliori risultati accademici durante il percorso scolastico e dimostrato un significativo miglioramento personale nel triennio della scuola secondaria di primo grado. Questa iniziativa sottolinea l’importanza di incoraggiare i giovani a distinguersi, offrendo loro un riconoscimento concreto per l’impegno e la dedizione nello studio.

Il ruolo della Fondazione e della comunità

Come emerso dal bando del Premio Carrara, la Fondazione della Comunità di Malnate, in collaborazione con la famiglia Carrara e il corpo docente dell’Istituto, ha scelto di premiare non solo il merito, ma anche la crescita personale degli studenti. Questo approccio educativo e sociale si inserisce in un contesto più ampio, dove sostenere le giovani generazioni diventa fondamentale per il futuro.

Un evento per i protagonisti: i ragazzi

La cerimonia sarà un momento unico, pensato per celebrare i giovani e il loro percorso di successo. Premiare i ragazzi meritevoli rappresenta uno stimolo a distinguersi in un contesto sociale sempre più competitivo, rafforzando al contempo la fiducia nelle istituzioni che investono nelle nuove generazioni.

Durante la serata, verranno anche consegnati i diplomi agli studenti che hanno superato l’Esame di Stato, rendendo loro omaggio come veri protagonisti dell’evento.