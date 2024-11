A Varese i più piccoli illuminano il loro quartiere: è la fiaccolata dei bimbi di Casbeno

Nel cuore di Casbeno, i bambini della scuola materna porteranno un messaggio di luce e speranza attraverso una toccante fiaccolata. L’iniziativa si svolgerà sabato 23 novembre 2024 nel contesto di “Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno”, ventunesima edizione di un evento a scopo benefico molto sentito dalla comunità parrocchiale e dalla città di Varese, pensato dal lontano 2003 con l’intento di “far crescere il bene”.

I piccoli partecipanti partiranno tra le 18.15 e le 18.30 dalla Scuola dell’Infanzia “Divina Provvidenza” e cammineranno fino alla chiesa parrocchiale, un percorso di pochi metri ma carico di significato. Ognuno di loro avrà in mano un lumino, simbolo della loro purezza e della luce che rappresentano nel mondo. Giunti sul sagrato della chiesa, i bambini appoggeranno la loro candelina su una grande stella costruita con semplici scatole di cartone, un gesto che simboleggia l’unione e la speranza. Il celebrante li inviterà poi a entrare in chiesa per una benedizione speciale e per contemplare il bel presepe in stile arabo palestinese allestito in una cappella laterale, recitando insieme ai loro genitori una semplice preghiera che potranno poi dire anche a casa di fronte a Gesù Bambino.

Questo momento di riflessione e comunione non solo arricchirà i cuori dei presenti, ma porterà un messaggio di pace, condivisione e semplicità, illuminato dalla luce dei bambini, che riflette quella di Gesù Salvatore. Ci auguriamo che questo evento tocchi profondamente i partecipanti e contribuisca a diffondere uno spirito di serenità e gioia durante le festività.

(Roberta Bassani Parrocchia S. Vittore in Casbeno. Nella foto, un particolare di uno scatto di una edizione degli scorsi anni)