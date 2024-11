“Angera accende il Natale in città”: tutti gli appuntamenti in attesa del Natale

Arriva il Natale e Angera ha in programma numerosi appuntamenti e incontri per rendere l’attesa ancora più piacevole.

A dare il via alle iniziative nel weekend sarà È quasi Natale, un laboratorio organizzato dalla scuola dell’infanzia Vedani, dove sabato 30 novembre (a partire dalle 15) e domenica 1 dicembre (dalle 10,30 alle 13), sarà previsto un pomeriggio di giochi e letture per i più piccoli.

La settimana successiva, tra sabato 7 e domenica 8 dicembre, non mancheranno occasioni per esprimere solidarietà

concreta, e le tradizioni assumeranno una dimensione speciale. In questo primo weekend di dicembre saranno infatti due gli eventi principali, che faranno sentire il Natale sempre più vicino: Rito della Margonera con l’esposizione del Duomo di Milano in miniatura e l’accensione dell’albero in Piazza Parrocchiale.

Il weekend successivo non sarà da meno. Tra giochi di animazioni, letture e Abbraccia Babbo Natale l’atmosfera è più natalizia che mai. E per concludere la rassegna un concerto di Natale il 21 di dicembre diretto dal corpo musicale Angerese.

Anche dopo Natale, dal 28 dicembre al 6 gennaio, a tenere vivo ancora il clima di feste saranno il canto di Natale con anche vin brulè, panettone e pandoro, un laboratorio di marionette della Compagnia Roggero e infine una polentata benefica.

Non resta quindi che scegliere. Per seguire tutti gli altri eventi in programma, e per avere maggiori informazioni si può scaricare la locandina e consultare il sito del Comune cliccando qui.