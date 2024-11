Auguri Gigi Riva, Leggiuno in festa per un campione di calcio e di umanità

Il 7 novembre avrebbe compiuto 80 anni il grande campione Gigi Riva, quel “rombo di tuono“ che si allenava nel campetto dell’oratorio di Leggiuno dove oggi i campioni della Nazionale under 18 hanno eseguito una rifinitura sotto lo stesso cielo dove il grande bomber ha respirato.

Presente un parterre importante a partire da un altro Gigi che di cognome fa Buffon che assieme al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e al campione del mondo Giancarlo Antonioni ha celebrato nella sua Leggiuno, in riva al Lago Maggiore, il grande calciatore che ci ha lasciato da poco.

«È stata una giornata bellissima, sentita e di grande emozione, anche per la presenza di Nicola, il figlio di Riva», ha spiegato Giovanni Parmigiani sindaco del paesino sul Verbano dove l’anno scorso in molti hanno voluto rendere omaggio a quella casa con un po’ di giardino, a due passi dalla chiesa dove il cancello si riempì di fiori e di messaggi di cordoglio, fiori, maglie per la scomparsa del grande mago del football.

«Sì, è stata una cerimonia particolarmente toccante che abbiamo vissuto insieme, prima nella sala del Comune poi per un piccolo momento conviviale in oratorio cui è seguito un omaggio portato dai presenti alla casa di Gigi Riva», ha concluso Parmigiani nel ricordare «l’atleta potente, ma anche l’uomo, campione di umanità che fu il nostro Gigi».