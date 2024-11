Dibattito a Castellanza con il “Gran pignolo” Mauro della Porta Raffo : l’America tra elezioni e il futuro del “Maverick”

“La rivincita del Maverick” è un evento organizzato dall’associazione “Il prisma” che si terrà venerdì 22 novembre alle ore 21 nella Sala conferenze della Biblioteca civica di Castellanza, in piazza Castegnate 2/b. Lo spunto è la recente rielezione alla presidenza americana di Donald Trump.

Mauro Della Porta Raffo

Il dibattito sarà condotto da Mauro Della Porta Raffo, presidente onorario della Fondazione Italia Usa, noto per le sue analisi acute e il suo vasto bagaglio culturale in materia di politica americana. Di lui Ferruccio De Bortoli dice: «Ha visto, letto e ricorda tutto, perfino le cose che devono ancora accadere». Secondo Vittorio Sgarbi «è un poligrafo di sterminata cultura» mentre per Antonio Padellaro è da considerarsi «patrimonio dell’umanità». Sono solo alcuni, seppur autorevoli, tentativi di definire Mauro della Porta Raffo, noto al pubblico anche come il “Gran pignolo” nomignolo affibbiatogli da Giuliano Ferrara ex direttore del “Foglio” giornale su cui Della Porta Raffo teneva una rubrica settimanale.

Il focus principale naturalmente sarà l’analisi dei risultati delle recenti elezioni statunitensi del 5 novembre scorso, che hanno visto al centro del dibattito il ruolo dell’ex presidente Donald Trump, spesso definito il “Maverick” per il suo stile politico non convenzionale e il suo impatto sulla scena politica globale

L’incontro è un’occasione per approfondire le implicazioni delle elezioni americane sia sul piano interno degli Stati Uniti sia sullo scacchiere internazionale. Tra i temi centrali ci saranno probabilmente l’influenza della figura di Trump sul Partito Repubblicano, il futuro delle relazioni transatlantiche e le possibili conseguenze per l’Europa e naturalmente per l’italia.

L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero.